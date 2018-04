Na dovolenou letos vyjede více nemajetných Čechů, říká průzkum

Necelé tři čtvrtiny dotázaných zatím plánují strávit letní dovolenou opět doma, na chatě či chalupě a 17 procent chce cestovat po České republice.

Ve výsledku se ale na zahraniční dovolenou vydá vyšší procento lidí, uvedli autoři průzkumu. Češi totiž podle zkušeností z předchozích průzkumů o podobě své dovolené rozhodují až na poslední chvíli nebo se nechají zlákat nabídkami last minute.

Egypt je stále tahákem

Pokud plánují nebo zvažují zahraniční dovolenou, dávají Češi i přes nestabilní politickou situaci přednost Egyptu, zjistil průzkum.

Strávit v Egyptě dovolenou by si letos přál každý pátý Čech, více než deset procent dotázaných by se ale do této země naopak vydat vůbec nechtělo.

Itálie láká necelých 13 procent českých rekreantů, následuje Řecko, Francie a až páté se v průzkumu umístilo Chorvatsko.

Nepopulární je naopak Rusko, patří mu pomyslné prvenství mezi zeměmi, do kterých by Češi cestovat nechtěli. Na první místo mezi státy, kde by nechtěli strávit dovolenou, ho zařadilo více než 13 procent respondentů, v těsném závěsu následuje Irák a Írán. Češi příliš nedůvěřují ani africkým či arabským zemím.

Půjčku na dovolenou si vezmou jen čtyři procenta Čechů

Průzkum také potvrdil, že dovolená patří stejně jako například alkohol k nejméně populárním důvodům, kvůli kterým jsou Češi ochotni si půjčovat peníze. Půjčku na dovolenou si letos, stejně jako loni, budou brát pouhá čtyři procenta populace.

Téměř pětina oslovených se nicméně chystá žádat v průběhu léta o úvěr na jiný účel než na dovolenou. Ten nejčastěji využijí na rekonstrukci domu, bytu nebo chaty nebo na zařízení domácnosti, ukázal průzkum Provident Financial.