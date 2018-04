Na dovolenou autobusem?

Pokud se chystáte odevzdat své volné dny do péče cestovní kanceláře a vydat se na malou či větší cestu okolo světa, obrňte se trpělivostí a několika dobrými radami. Cestování autobusem je u poznávacích zájezdů prakticky jedinou možností, jak se dostat do co nejvíce míst, ale samozřejmě to s sebou nese menší komfort. Je tudíž dobré udělat maximum pro to, abyste se z týdenní dovolené zájezdním autobusem nevraceli utahaní k smrti namísto toho, abyste relaxovali a načerpali nové síly.