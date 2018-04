Na dovolené autobusem

Motor monotónně vrčí a autobus k prasknutí naložený prázdninovými výletníky a jejich zavazadly se řítí vstříc novým poznáním. Taky vás to čeká? A víte, jak takovou dovolenou nejen přežít, ale i si jí užít? I pokud jste otrlými veterány poznávacích zájezdů, může vám přijít vhod pár rad.Pokud se chcete vyvarovat toho, aby se na hranicích musel přerovnávat celý zavazadlový prostor autobusu kvůli tomu, že právě ve vašem kufru úplně vzadu jsou pasy, a abyste se nemuseli štrachat v zavazadle při každé přestávce v jízdě, myslete už při balení prakticky. Do autobusu byste měli být vybaveni takzvaným pohotovostním zavazadlem, v němž máte po ruce všechno, co můžete během jízdy potřebovat. Tedy toaletní taštičku, ručník, baterku, knihu, deštník či nepromokavou bundu, láhev s pitím a jídlo na cestu a hlavně doklady.Těsné džíny, krátké tričko a boty na zavazování, tak by se dal ve stručnosti shrnout špatný příklad toho, jak by se měl člověk obléci na cestu do autobusu. Těsné kalhoty se vám v nehybném posedu začnou brzy zařezávat do citlivých partií, krátkým tričkem vám bude táhnout na záda a ze zavazování a rozvazování tkaniček budete šílet pokaždé, když autobus zastaví a šněrování vám ukrátí možnost protáhnout si údy během krátké přestávky. Zásady pohodlného přežití cesty autobusem tedy radí: nejlépe široké, volné kalhoty, na nohy do autobusu sandály nebo pantofle, a navrch pohodlné bavlněné tričko, které lze zastrčit do kalhot. Pokud trváte na tom, že máte ze všeho nejradši kraťasy nebo sukni, mějte po ruce teplejší a pohodlnější převlečení na noc. Stejným myšlenkovým pochodem postupujte i při výběru oblečení a obutí na dobu pobytu. Na toulky po poznání se obujte do starších, dobře prošlapaných pevných bot a pro horké počasí přibalte vzdušné sandály.I zde by mělo platit, že všeho nejlépe s mírou. Řízky vám sice zaženou hlad první den, ale pokud se jimi sytíte až do konce pobytu, počítejte se žaludečními problémy. Zejména v létě je dobré se vyvarovat všeho, co podléhá zkáze - mléčným výrobkům, masu, měkkým plodům. Na osvěžení během cesty je výborné ovoce a zelenina. Tvrdé plody jsou při konzumaci praktičtější než ty, které budete muset loupat a postříkáte jimi sousedy v širokém okolí. Dlouho trvanlivé jsou zejména jablka, kedlubny a papriky. Mezi nejméně praktické ovoce na převoz potom patří pomeranče, grapefruity nebo rajčata. Pokud máte rádi chléb, kupte si celozrnný trvanlivý. Ten vydrží až do konce pobytu. Pokud dáváte přednost čerstvému, kupujte si jej v místě pobytu. Do tašky s jídlem nezapomeňte přibalit láhev na pití. Místo limonád více osvěží studený čaj. Výhody má i voda. Tu můžete nejenom pít, ale v případě potřeby ji použít na utření obličeje či základní vyčištění skvrn.Pokud plán vaší cesty zahrnuje i nocování v autobuse, obrňte se pevnými nervy a hlavně praktickým vybavením. A proto si nezapomeňte vzít malý skladný polštářek. Pokud jedete do krajů, které nejsou zrovna synonymem žhnoucích veder, určitě oceníte i lehkou deku nebo spací pytel. Ačkoliv ve dne se může zdát, že je velké teplo, v noci teplota může v autobuse klesnout i pod hranici tepelného komfortu. Buďte si vědomi toho, že v klimatizovaných autobusech se navíc teplota udržuje svěží ve dne i v noci, což může být ve velkém kontrastu s teplotou venkovního vzduchu. K pohodlí patří prostor. Vzhledem k tomu, že se vám jej v autobuse příliš dostávat nebude, nepřitěžujte si sami sobě tím, že si pod nohy naskládáte zavazadla. Do vozu by vám mělo stačit jedno zavazadlo. Všechny ostatní věci si s klidem uložte do zavazadlového prostoru. Místo pro nohy oceníte, až se během noci budete snažit ulehčit prosezeným partiím těla tím, že je budete moci pokrčit či natáhnout. Pokud chcete strávit co nejméně rušenou noc, pořidte si pásku přes oči. Řidiči mají totiž ve zvyku během nočních přestávek rozsvěcet světla v uličce.Mnohahodinová cesta, obzvláště v parném létu, bývá úmorná. Úlevou a osvěžením během ní může být možnost trochu se opláchnout. Proto by v pohotovostním zavazadle neměla chybět toaletní taštička a malý ručník. Zabalte tam kartáček, zubní pastu, krém na obličej a mýdličko. Během zastávek na parkovištích máte většinou možnost provést osobní hygienu, někdy se i vysprchovat.CO BUDEME JÍST?Pokud v rámci vaší cesty nemáte zajištěno stravování, poptejte se dopředu na možnosti vaření v místě pobytu a podle toho si s sebou vemte i zásoby z domova. Nejlépe vybavené bývají obytné karavany, kde bývá téměř vše. Pokud budete přebývat například v kempech a budete se muset spoléhat na přísun tepla z vlastních zásob, možnosti vašeho jídelníčku se také patřičně ztenčí. Tomu budete muset přizpůsobit i zásoby, které berete s sebou. Ohřívání vody či vaření pokrmů na plynových nebo jiných vařičích může být nákladné, a proto je dobré se orientovat na pokrmy již předvařené (rýže, hrách, různé kaše, konzervy) a určené na rychlou přípravu (omáčkové směsi s těstovinami, polévky). Jestliže je vaše ubytování zajištěno v malých penzionech, většinou nebudete mít žádnou možnost vaření a spokojit se budete muset se stravou studenou nebo restaurační. V takových podmínkách oceníte ponorný vařič do vody, na němž si i v pokoji budete moci bez problému připravit kávu, čaj nebo rozpustnou polévku.Malý průzkum knihovny nebo knihkupectví před odjezdem může vaši cestu obohatit. Sežeňte si publikace o místech, do kterých se chystáte, a čtěte si v nich dopředu. Pak vám to, co uvidíte na vlastní oči, bude srozumitelnější a hodnotnější. Pokud fotíte, pořiďte si dostatečnou zásobu filmů. Fotografové, dejte si pozor na vybité baterie, které můžete v některých oblastech jen stěží sehnat. Pokud chcete zájezd se skupinou dalších třiceti či čtyřiceti lidí přežít v mentální pohodně, obrňte se dobrou náladou, humorem a tolerancí. Zejména toho posledního vám bude zapotřebí, abyste se vyrovnali s tím, že váš soused v noci chrápe, že dvojice přes uličku odmítá otevřít nebo zavřít okénko a že program nikdy nebude stoprocentně vyhovovat vašim představám. Kompromis je pojem, který by vám neměl být cizí, pokud se chcete z dovolené vracet s dobrou náladou, čerstvými zážitky a možná i novými přáteli. Tak šťastnou cestu.