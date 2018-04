Na Divoký západ bez víz aneb ptejte se na vše o cestování do USA

Jak se nyní cestuje do USA? Jak funguje program Work and Travel? Vše o cestách do Spojených států se můžete dozvědět ve čtvrtek 21. května od 17:00 na multimediálním cestovatelském pořadu v Americkém centru v Praze. Na dotazy odpoví i konzulové z Velvyslanectví USA v Praze a Velvyslanectví ČR ve Washingtonu.