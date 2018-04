Na Divadelních dnech v zoo Ohrada se podíváte se slůnětem do Afriky

Zoologická zahrada Ohrada v Hluboké nad Vltavou pořádá Dětské divadelní dny pravidelně; letos se koná už třicátý osmý ročník. Pohádka o zvědavém slůněti se bude hrát od pondělí 25. do pátku 29. května.

Pro školky, školy i pro rodiny s dětmi

Zoologická zahrada Ohrada v Hluboké nad Vltavou pořádá každý rok v květnu a červnu Dětské divadelní dny.

Dětské divadelní dny nejsou určeny jen pro děti z mateřských a prvních či druhých tříd základních škol, ale pro všechny návštěvníky zoologické zahrady. Na rozdíl od větších skupin si nemusíte rezervovat místa předem, stačí jen přijít na představení. Ta začínají vždy v 9.00 a 10.30 hodin, dětskou vstupenku v hodnotě 70 Kč můžete koupit v pokladně zoo současně se vstupným. Dospělí coby doprovod žádnou vstupenku do divadla nepotřebují.

A co se bude hrát? Od pondělí 25. do pátku 29. května předvede Studio dell´arte Pohádku o zvědavém slůněti, výpravné představení podle bajky R. Kiplinga, při němž se děti společně s hlavním sloním hrdinou podívají do Afriky. V dalším týdnu, od pondělí 1. do pátku 5. června, vystřídá exotiku domácí lesní říše. Divadlo Matýsek ve hře jménem Datlování dětem představí příběh malého datla Bonifáce a jeho přátel.

Jak si hrají zvířata?

Zoo Ohrada je sice malá, ale uvidíte tu řadu neobvyklých expozic.

Další akci pro děti v zoo Ohrada nachystali na sobotu 20. června, kdy si v rámci Zábavného dne nebudou hrát jen děti, ale i zvířata. Od 10.00 do 16.00 hodin budou vybraná zvířata dostávat hračky, které u nich snad probudí lovecké či hravé choutky. Do výroby některých hraček se mohou zapojit děti, a samozřejmě nebude chybět bohatý program pro celou rodinu.

A protože pak už to bude jen pár dní do začátku velkých letních prázdnin, děti se mohou pomalu začít těšit na večerní komentované prohlídky. Probíhají celý červenec a srpen v předem určených dnech, a to v červenci od 20.30, v srpnu od 20.00 a od 19.30 hodin.

Výlet za princeznami a princi

Když se řekne Hluboká na Vltavou, kdekomu se kromě zoologické zahrady vybaví také krásný pohádkový zámek. S malými dětmi můžete místo na prohlídku vyrazit třeba na procházku zámeckým parkem. Je sice pořádně rozlehlý, ale když se necháte vést naučnou stezkou, která je sjízdná i pro kočárky, rozhodně nezabloudíte, a navíc se dozvíte spousty dalších zajímavostí o parku i o zámeckých zahradách.

Tečkou za výletem do Hluboké může být návštěva sportovně relaxačního areálu s velkým dřevěným hradem, trampolínou, prolézačkami, skluzavkami, lanovým centrem a lezeckými stěnami. Není divu, že nejčastějšími návštěvníky jsou právě rodiny s dětmi!

Do Hluboké na lodi

Od jara až do podzimu se do Hluboké nad Vltavou můžete z Českých Budějovic plavit na lodi.

Od jara až do podzimu se do Hluboké nad Vltavou dá dojet na lodi, a to z Českých Budějovic. Lodě vyplouvají z přístavu Lannova loděnice pod Dlouhým mostem, cestou v Českém Vrbném pak na vlastní oči uvidíte unikátní areál se zvedacím mostem a zdymadlo, které loď vyzdvihne anebo nechá klesnout o 7,5 metru výš nebo níž. Plavba k zámku Hluboká trvá hodinu a půl, v květnu a červnu lodě odplouvají z Českých Budějovic v sobotu a v neděli v 10.00 a ve 14.00 hodin.

Od poloviny května vás loď sveze po hladině Vltavy dál za Hlubokou, klikatými soutěskami až do Purkarce, jediné vorařské obce, která přežila výstavbu přehrady Hněvkovice a kde dávné tradice dodnes připomíná muzeum voroplavby. Zdatní chodci se odtud mohou do Hluboké vrátit pěšky po břehu Vltavy kolem zříceniny Karlova hrádku a nechat se vést trasou naučné stezky Hluboká nad Vltavou – Poněšice.