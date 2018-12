VIDEO: Na co zírá mašinfíra. Dráhou přes údolí a hřebeny Krušných hor

Na co zírá mašinfíra Sledovat další díly na iDNES.tv

Horskou trať z Chomutova přes Vejprty do Chemnitzu na saské straně Krušných hor postavila společnost Buštěhradská dráha v roce 1872. Její úkol byl jednoduchý: odvézt co nejvíce hnědého uhlí z Čech do Německa. Stavba byla nesmírně náročná, projektanti se museli vypořádat se značným stoupáním. Počáteční stanice Chomutov leží ve výšce 352 metrů nad mořem, nejvyšší bod na trati poblíž Kovářské je o 523 metrů výše. Hned za Chomutovem trať proto nabírá výšku řadou oblouků.

Mapa trati 137 Chomutov - Vejprty

Rozmach dopravy trval až do poloviny třicátých let 20. století. Po druhé světové válce začal význam dráhy upadat. Zanikla odbočná trať z Křimova do Reitzenheinu a přerušeno bylo i spojení s Německem ve Vejprtech. Doprava do saského Cranzahlu byla obnovena až v roce 1993. V tuto chvíli jezdí po trati 137 v letní sezoně pouze dva páry vlaků Českých drah o víkendu a ve vybraných termínech historický cyklovlak.



Z Vejprt do Křimova

Naši cestu v historickém motorovém voze M 131.1513 společnosti Loko-Motiv začínáme v pohraniční stanici Vejprty. Velká část přechodového nádraží byla bohužel nedávno zbořena. Vlak dál stoupá podél říčky Polavy, na druhé straně údolí je občas možné zahlédnout koleje úzkorozchodné Přísečnické dráhy (Preßnitztalbahn), která vede na německém území mezi Steinbachem a Jöhstadtem.



Za zastávkou České Hamry opouští dráha údolí a začíná šplhat na hřeben Krušných hor. Stanici Kovářská jsme zachytili ještě před rekonstrukcí kolejiště, při které byly sneseny některé koleje. Trať v okolí Kovářské a strážní domek na křimovském zhlaví si zahrály i ve filmu Hlídač č. 47.



Trať nadále stoupá krásnou náhorní krajinou až ke svému nejvyššímu bodu, který leží 875 metrů nad mořem. Od této chvíle bude už jen klesat až do Chomutova. Před Měděncem vlak míjí poslední český důl na železnou rudu, který byl v provozu až do roku 1992. Trať potom objíždí vrch Mědník s kaplí Neposkvrněného početí Panny Marie a dvěma přístupnými štolami - štolou Země zaslíbená a štolou Marie Pomocné.



Dráha vede v těsné blízkosti větrného parku u Rusové, míjí typická krušnohorská rašeliniště, která se před deseti lety staly mokřady světového významu. Těsně před nádražím v Křimově náš motorový vůz projíždí kolem někdejší odbočky dráhy do Reitzenheinu, které se věnoval devátý díl seriálu Zaniklé tratě. V křimovské výtopně pak během čekání na křižování můžete v sezoně navštívit železniční muzeum.



Sešup do Chomutova

Cesta z Křimova do Chomutova se podobá horské dráze. Trať poměrně prudce klesá a vlak projíždí ostrými oblouky. Před Černovicemi objíždí vrch, kde stávalo slovanské hradiště a míjí také objekty předválečného lehkého opevnění. Těsně před koncem svojí cesty se motorový vůz M131.1513 napojuje na trať 130 z Ústí nad Labem. Před nádražní budovou v Chomutově, nedaleko od železničního depozitáře Národního technického muzea, po hodině a půl 58 kilometrů dlouhá jízda končí.