VIDEO: Na co zírá mašinfíra. Projeďte se Křižíkovou železnicí pod Lipnem

Trať mezi Rybníkem (Certlovem) a Lipnem nechali postavit cisterciáci z kláštera ve Vyšším Brodě. Dřevo z jejich lesů a papír z okolních papíren se počátkem 20. století velmi těžko dostávaly k hlavní trati mezi Lincem a Českými Budějovicemi. Hned od počátku byla dráha plánována jako elektrifikovaná.

Trať fungovala jako soukromá, provoz však zajišťovaly státní dráhy. Po Mnichovu 38 přešla pod správu Říšských drah a po roce 1945 byla definitivně zestátněna. Kvůli výstavbě lipenské nádrže musela být přeložena, původní koncové nádraží končilo až za projektovanou hrází.



Dnes po 22 kilometrů dlouhé trati jezdí elektrické lokomotivy Českých drah řady 210 s přípojnými vozy Bdmteeo294 (revitalizovaný dvoupatrák z NDR) a BDs450 (vůz 2. třídy se služebním oddílem pro přepravu jízdních kol). V jízdním řádu pro rok 2019 se počítá zhruba s dvouhodinovým taktem.

Nechcete sledovat jízdu po trati 195 v reálném čase? Projeďte ji za 4 minuty:



VIDEO: Na co zírá mašinfíra. Elektrickou tratí pod Lipnem za 4 minuty

Co uvidíme z lokomotivy?

Naší cestu začneme ve stanici Lipno nad Vltavou. Mírným obloukem a dlouhou rovinkou se přeložka z počátku 60. let dostane k místu, kde se původně odpojovala stará trať, o které jsme natočili jeden díl seriálu Zaniklé tratě. Od zastávky „Loučovice zastávka“ vlak míjí rozsáhlý areál bývalých papíren.

Jen chvíli po opuštění stanice Loučovice se noří do kaňonu Vltavy, známém jako Čertova stěna. Hned pod ní se může strojvedoucí podívat na hladinu vodního díla Lipno II a poté už vlak zastavuje ve stanici Vyšší Brod. Tady je možné v sezoně navštívit expozici Poštovního muzea a Cisterciácký klášter.

Osobní vlaky se na trati 195 v současnosti nikde nekřižují, a tak z Vyššího Brodu odjíždějí po pár minutách. Přejíždějí ocelový most přes Vltavu a podél řeky klesají dál do vnitrozemí. Minou známý herbertovský jez a po třech minutách přijíždějí do stanice Rožmberk nad Vltavou. Pozor, ke státnímu hradu je to pěšky dalších šest kilometrů po neznačených lesních cestách nebo 4,5 kilometru po celkem frekventované silnici.

Bývalou zastávku Jenín už nelze na první pohled poznat, nikdo na ní nevystupoval, a tak je od roku 2011 zrušena. Ve stanici Rybník se trať 195 napojuje na hlavní tah mezi Českými Budějovicemi a Lincem, tedy trať 196.