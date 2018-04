Na co si dát pozor v zahraničí cestou na dovolenou

Zejména při cestě autem do zahraničí nás může nemile překvapit mnoho zásadně odlišných pravidel, na které nejsme z České republiky zvyklí. Na co si dát pozor radí Tomio Okamura - člen prezidia a mluvčí Asociace českých cestovních kanceláří a agentur - AČCKA.



Dejte pozor zejména na: alkohol za volantem, výši pokut, odlišné ceny benzinu, očkování, cestovní pojištění a základní hygienické návyky.

1) povolené množství alkoholu v krvi

Zatímco v České republice, v Chorvatsku a na Slovensku platí nulový limit, v Itálii a v Rakousku je povolena hranice 0,5 promile alkoholu v krvi. Právě z toho důvodu je ovšem potřeba situaci nepodcenit, jelikož uhlídat sám sobě tuto hranici je logicky velice obtížné a pokuty jsou v těchto zemích vzhledem k příjmům v České republice velice vysoké - viz. níže.

Jen pro zajímavost, nejvyšší množství alkoholu v Evropě je u řidičů povoleno ve Velké Británii, Irsku, Lucembursku a na Maltě, v těchto čtyřech zemích platí shodně maximální hranice 0,8 promile alkoholu v krvi.

2) výše pokut



Především v zemích původní patnáctky EU je potřeba dbát opatrnosti ohledně dodržování pravidel silničního provozu, jelikož pokuty jsou mnohem vyšší než u nás v České republice.

Zatímco za překročení rychlosti o 20 km/h nám hrozí v ČR pokuta od 1000 Kč ( 35 EUR), tak v Itálii se výše pokuty za stejný přestupek pohybuje od 150 EUR ( od 4 200 Kč) !

V Rakousku zaplatí viník 20 - 55 EUR , v Chorvatsku od 40 EUR a na Slovensku v přepočtu od 30 EUR.

V mnoha zemích jsou velice hákliví na projetí na červenou, v Itálii zaplatí řidič od 150 EUR, v Rakousku 70 - 145 EUR, v Chorvatsku od 140 EUR, na Slovensku max. do 200 EUR, zatímco v Čechách pouze od 1 000 Kč ( 35 EUR).

Nejvyšší pokuty se ovšem platí za jízdu pod vlivem alkoholu, spodní hranice minimální pokuty je určena v mnoha zemích velice vysoko, v Itálii je pokuta od 280 EUR, v Rakousku od 220 EUR , v Chorvatsku od 70 EUR a na Slovensku od 295 EUR. Extrémem je např. Lucembursko ( od 1250 EUR), Polsko ( od 1300 EUR) nebo Velká Británie, kde je maximální povolená pokuta za jízdu pod vlivem alkoholu až 7350 EUR.

3) ceny benzinu

Všeobecně platí, že jsou u nás ceny benzinu ve srovnání se západní Evropou stále velice příznivé. Tankování v zahraničí, např. v Itálii, se velice prodraží.

K 1. červnu letošního roku stál v přepočtu na české koruny litr benzinu Natural 95 v České republice v průměru 30,38 Kč/l, v Chorvatsku 30,96 Kč/l, na Slovensku 31,24 Kč/l, v Rakousku 32,94 Kč/l, ovšem v Itálii 38,34 Kč/l.

Nejdražší benzin v Evropě má Belgie, Nizozemí, Norsko, Turecko a Velká Británie, kde se všude pohybuje cena za jeden litr Naturalu 95 přes 40 Kč/l.

4) očkování

Doporučujeme v žádném případě při cestách do zahraničí nepodcenit očkování. Vyhneme se tak zcela zbytečným zdravotním problémům. Očkování bývá v poslední době dospělými českými občany zanedbáváno, jelikož do roku 1989 bylo např. očkování proti žloutence či tetanu pod kontrolou státu, nyní si však každý z nás musí vše ohlídat sám.

Mezi základní očkování, které patří i do běžného života v České republice, patří žloutenka typu A a tetanus. Pro cesty do méně vyspělých zemí mimo EU doporučuji také žloutenku typu B, která se sice přenáší krví, ovšem nákaza tak hrozí i při banálním zubařském zákroku v méně vyspělých zemích.

Při cestách do rozvojových zemí je standardní okruh očkování, z kterého turisté dle potřeby a konkrétního cíle cesty vybírají, následující: očkování proti bříšnímu tyfu, meningitidě, žluté zimnici a tabletky proti malárii. Všechna tato očkování jsou běžně dostupná na hygienických stanicích a jedná se o placenou službu.

5) cestovní pojištění

Podle průzkumu naší Asociace si za cestovní pojištění připlatí v rámci koupě zájezdu pouze 2/3 turistů. Je samozřejmě možné, že klienti využívají vlastního pojištění, třeba v rámci kreditní karty.

Nicméně je potřeba zdůraznit důležitost toho, aby klient cestovní pojištění nepodcenil. V případě zdravotních komplikací by pak musel léčebné výlohy či případnou repatriaci hradit ze své kapsy a náklady pak mohou být v případě závažnějších zdravotních problémů astronomické.

Součástí cestovního pojištění bývá i pojištění odpovědnosti, jedná se o příplatek v pár desítkách korun, ovšem klient je pak zbaven finanční zodpovědnosti za jakékoliv škody, které na zájezdu způsobí. Např. rozbije omylem zařízení na hotelovém pokoji apod.

6) dodržování základních hygienických návyků

Platí několik doporučených zásad. V zahraničí mimo země původní 15 EU pokud možno pijte pouze balenou vodu. Vždy před konzumací umývejte ovoce a zeleninu pod tekoucí vodou.

V zemích mimo EU, především v rozvojových, si nikdy nenechávejte dávat do pití led. A před každým jídlem si dobře umývejte ruce.