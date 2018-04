Na chorvatský Krk se Češi rádi vracejí

BAŠČANSKA PLOČA

V kostelíku svaté Lucie v malé vesnici Juradvor byla objevena v roce 1851 Baščanská deska, nejstarší dochovaná písemná památka v chorvatském jazyce. Hlaholicí psaný nápis oznamuje, že chorvatský král Dmitrij Zvonimir odkázal opatovi kus úhoru, druhá část se zmiňuje o stavbě kostela. MĚSTO KRK

Dochované opevnění ze 12. století dává městu Krk středověký ráz. Největší atrakcí jsou spletité a úzké uličky, ideální místo na večeři či kávu. Zde můžete také narazit na ateliér modeláře Željka. Jeho kopie historických lodí mohou doma ještě dlouho připomínat dovolenou. PUNAT

Moderní přístav lodí a jachet, písčité pláže - to jsou dvě největší lákadla Punatu. Staré měšťanské domy s venkovními schody a terasami pocházejí z 18. století. KOŠLJUN

Šestihektarový ostrůvek skrývá františkánský klášter a několik mnichů. Opatství si zde ve 12. století založili benediktýni, o tři století později přešlo pod správu františkánů. Nejlépe se sem dostanete z Punatu, kde u mola majitelé několika výletních lodí „chytají“ kolemjdoucí turisty. VRBNIK

Pitoreskní městečko s malými uličkami se rozprostírá na skále vysoké 50 metrů. Největší věhlas městu přineslo víno Vrbnická žlahtina, odrůda, které se daří jen zde. Kromě gotického kostela s renesanční zvonicí si ve Vrbniku nenechte ujít restauraci Nada. Domácí sýry, klobásy a mořské speciality chutnají nepřekonatelně. BAŠKA

Městečko s kilometrovou písečnou pláží obklopují kopce. Malý přístav, úzké uličky s průchody jsou hlavními lákadly Bašky. Každé léto odtud vyrážejí turisté na ostrov Rab. NJIVICE

Malebné městečko s oblázkovými plážemi a dlouhou promenádou. Njivice jsou ideálním místem pro rodinnou dovolenou. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Jak se na Krk dostat

Ostrov s pevninou u obce Kraljevice spojuje Krkský most dlouhý 1440 metrů. Platí se zde mýtné 10 kun. Most se zavírá pouze pokud fouká silná bura (vítr). Čeho se vyvarovat

Je-li to jen trochu možné, nejezděte do Chorvatska (především na Istrii a na Krk) v srpnu. K Jadranu v této době míří Chorvaté a Italové, vše je beznadějně vyprodáno.