Na cesty se Zápisníkem zahraničních zpravodajů ČR

Na cesty do zemí blízkých i vzdálených vás tuto sobotu v poledne pozve Zápisník zahraničních zpravodajů Českého rozhlasu. Alexandr Tolčinský vás zavede do polského města Boleslawiec, kde skonal ruský maršál Kutuzov. O Rusech na Aljašce bude vyprávět Olga Krupauerová a o trampotách s telefonováním v Rusku David Šťáhlavský. Na návštěvu k Josefu Škvoreckému do Toronta vás pozve Jan Šmíd. V Zápisníku také uslyšíte, co přinese naše příští příloha Na cestách.