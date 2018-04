Na cestě k moři si zapněte rádio

Viděli jste chorvatské řidiče předjíždět bez směrovek na plné čáře, jet osmdesátkou v obci, vyrážet z postranních ulic? Nebojte se jich, říká Milan Pajnič z chorvatského autoklubu. "My nejsme dravá zvěř na cestách, ale je pravda, že máme na silnicích mnoho nehod," odpovídá na otázku, jak hodnotí umění chorvatských řidičů.* Na co by si měli řidiči dávat v Chorvatsku pozor?Rád bych je upozornil na některé specifické problémy: v Chorvatsku prší málo, někdy nic nespadne dva měsíce. Po této periodě je však první den deště velmi nebezpečný, protože cesta začne velmi klouzat a auto se chová jako na ledu. Proto když dnes vidím první dešťové kapky, okamžitě zastavuji. Nejnebezpečnějších je asi prvních třicet minut.* Přirovnal byste to k aquaplanningu?Ano, to je přesně ono. Během suchého období povrch vozovky pokryje vrstva prachu a drobné částečky pneumatik, což začne při prvních kapkách deště velmi klouzat. Řidiči z vaší země, Němci a další turisté ze severní Evropy na to nejsou zvykli. Za druhé: Spousta lidí přijíždí v pátek a v sobotu v noci, kdy se často střídají turnusy a na pobřeží jedou často přes noc. Z tohoto směru vedou dvě hlavní cesty: jedna ze Záhřebu do Rijeky, druhá ze Záhřebu do Splitu. Na cestě Záhřeb - Rijeka se střídá dálnice, silnice pro motorová vozidla a část tvoří také normální silnice. To je pro unaveného řidiče velmi nebezpečná situace. Moje rada českým řidičům proto zní: Pokud je to možné, vyberte si na cestu jiné dny. Kritickým obdobím je také konec července a téměř celý srpen.* A co miny, které v Chorvatsku zůstaly po občanské válce v devadesátých letech?Na odstraňování min intenzívně pracujeme. Ne už tak mnoho jich zůstává podél cesty z Karlovace do Splitu. Na některých místech jsme umístili nápisy varující před minami. Jedna věc je však pro nás příznivá: od roku 1995, kdy tady skončila válka, se nestala žádná nehoda. Proto si troufám říci, že nehrozí vůbec žádné nebezpečí.* Vnitrozemí Chorvatska vypadá hrůzostrašně - prázdné a zničené domy, opuštěné vesnice. Mohou se zde turisté cítit bezpečně?Chorvatsko je nyní velmi bezpečné. Klidně můžete spát uprostřed lesů a nic se vám nestane.* Jaká je situace ve vnitrozemí s benzinovými pumpami a opravnami automobilů, a to zejména Škody?V Chorvatsku je mnoho opraven škodovek, protože se jich tady hodně prodává. Pokud se něco vašim občanům stane, mohou také zavolat na speciální číslo chorvatského autoklubu - 987 - a my jim pošleme pomoc. Také benzinové stanice jsou na hlavních tazích prakticky každých padesát kilometrů.* Jak vypadají silnice na cestě na jih Chorvatska?Dokončili jsme dálnici z Krapiny do Záhřebu. V tomto směru zbývá dodělat jenom 20 kilometrů. Dobrý úsek je také ze Záhřebu do Karlovce a pak nová část nad Rijekou. Budujeme také cestu z Macetu do Rijeky a měli bychom ji dokončit do roku 2004. Vašim řidičům bych však rád doporučil ještě jednu věc: chorvatský autoklub vysílá během léta dopravní informace ve třech jazycích: v chorvatštině, angličtině a němčině. (Informace se vysílají každou hodinu - v 7.30, 8.30 atd., a to ihned po zprávách na druhém programu Chorvatského rozhlasu. Jeho frekvence jsou na dopravních značkách podél cest pozn. redakce). A já věřím, že většina Čechů umí anglicky nebo německy. Mohou nám také zavolat, aby se zeptali, jak to vypadá na hraničních přechodech, anebo jak se nejrychleji dostat na pobřeží.* V Česku je stále hodně lidí, kteří nemluví ani jedním z těchto tří jazyků. Nepřemýšleli jste o tom, že byste začali vysílat v češtině?Ano, přemýšleli. Představte si ale, že k nám také jezdí turisté ze Slovinska a Polska. Tito lidé by se jistě ptali, proč nevysíláme také v jejich jazycích. Každoročně také připravujeme brožurku v češtině, kterou mohou dostat turisté na hranicích u benzinových pump.* Kradou se v Chorvatsku auta?Samozřejmě, tento problém u nás existuje, tak jako všude jinde. Ale když porovnáme data s čísly z jiných zemí, tak je Chorvatsko pod průměrem. Nejčastěji se kradou audi, BMW, mercedesy. Zloději naopak nemají rádi japonská auta, škodovky ani opely.