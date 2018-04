Na českých horách si výborně zalyžujete

10:42 , aktualizováno 10:42

Většina horských středisek nabízí výborné podmínky pro sjezdové i běžecké lyžování. Horská služba však varuje před hřebenovými túrami. Někde totiž hrozí laviny. Silničářům se podařilo zprůjezdnit cesty do většiny lyžařských center. Řidiči by ale do hor neměli jezdit bez zimní výbavy.