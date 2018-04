Na český 'jižní pól' s mačetou

Může se hodit ITINERÁŘ CESTY PRO CYKLISTY Vyšší Brod – vodopády sv. Wolfganga (1,5 km) - Mnichovice (3 km) – Studánky (4 km) – státní hranice (7 km) – osada Rossberg (8,5 km) – Švédské šance (9,5 km) – nejjižnější místo ČR (10 km). ITINERÁŘ CESTY PRO PĚŠÍ Vyšší Brod – vodopády sv. Wolfganga (1,5 km) - Mnichovice (3 km) – Studánky (4 km) – neznačeno: návrší Petřejov (5,5 km) – Boršíkovský potok (7 km) – pastviny Radvanov (8,5 km) – nejjižnější místo ČR (10 km). KLÁŠTER VE VYŠŠÍM BRODĚ otevírací doba – denně kromě pondělí a neděle dopoledne: 900 - 11.30, 13.15 - 16.15

vstupné – plné: 60 Kč, snížené 40 Kč, školy 20 Kč, cizinci: 120 Kč

délka prohlídky – 50 min (nejvíce 50 osob)

prohlídkový okruh – klášterní chrám, secesně-gotická kaple, galerie s barokními a gotickými sochami, obrazová galerie, barokní třídílná knihovna. KDE SE VYKOUPAT V blízkém okolí není žádné koupaliště, Lipenská přehrada je však vzdálena pouhých 10 km! Další možnosti nabízí řeka Vltava a rybníky – např. u obce Rybník. JAK SE TAM DOSTAT Autem přes České Budějovice k pohraniční obci Dolní Dvořiště, zde odbočit vlevo do Vyššího Brodu (cca 12 km).

Vlakem přes České Budějovice do stanice Rybník, zde přesednout na lokálku do Vyššího Brodu (směr Lipno). Jako nástupní místo pro cyklisty může posloužit rovněž hraniční železniční stanice Horní Dvořiště. MAPY 1 : 50 000 SHOCart č. 36, Šumava-Lipensko, Český Krumlov

1 : 50 000 KČT č. 67, Šumava, Lipno