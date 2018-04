Na býčím masu si ve Francii už nepochutnáte

9:54 , aktualizováno 9:54

Další oběť nemoci šílených krav si mohou připsat na seznam Francouzi - napříště si budou muset odpustit konzumaci býků zabitých při koridě, protože by u nich mohla být vyšší pravděpodobnost nákazy BSE. Francouzská agentura dohlížející na bezpečnost potravin (AFSSA) tvrdí, že způsob, kterým jsou býci zabíjeni - tedy bodnutím do zad - zvyšuje riziko rozšíření BSE z nervového systému zvířete do jeho svaloviny. Býčí zápasy se ve Francii tradují přes sto let.