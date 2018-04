Na břehu Prince William Sound

Jelikož připlouváme v noci a Ferry terminál není přímo ve městě, tak ani nikam nejdu a raději spím. Ve Valdez také končí TransAlaska Oil pipeline. V roce 1968 byla objevena ropa v oblasti North Slope of the Brooks Range na severu Aljašky. Tato oblast leží za polárním kruhem a v zimě zamrzá. Proto jediným řešením, jak ropu dopravit do přístavu, který by v zimě nezamrzal, byla výstavba ropovodu.

Dnes se v oblasti těžby tj. v oblasti Prudhoe Bay vyskytuje na 24 tisíc kilometrů nezpevněných silnic a potrubí. V centru tohoto komplexu se nachází městečko Deadhorse, které je zázemím pro pět tisíc pracovníků. A zde začíná 1 263 kilometrů dlouhý TransAlaska Oil Pipeline jenž vede přes tři pohoří, překlenuje na 350 řek a potůčku a prochází několika zónami seismicky citlivými, nežli dosáhne svého cíle ve Valdez. Aby losy, soby, vlci a další zvěř mohla dále migrovat, tak byl ropovod několikrát zvednut do dostatečné výše, či naopak zaveden pod zem. Zvířata mají dnes možnost překročit ropovod na 554 různých místech. Výstavba ropovodu započala v roce 1974 a skončila 30. května 1977.



Ropovodem o průměru 122 centimetrů proteče denně 600 tisíc barelů ropy. Celý kolos stál 7,7 bilionů dolarů. Bylo nutno řešit problém velkých teplotních rozdílů a tím měnících se rozměrů potrubí. Ropovod byl kvůli možným zemětřesením postaven ve tvaru cik-cak, což by mělo snížit nebezpečí jeho roztrhnutí. Jednotlivé trubky byly vyrobeny v Japonsku. Ropovod spravuje firma jenž vznikla spoluprací sedmi ropných společností: BP, ARCO, Exxon, Mobil, Amerada Hess, Phillips a Unocal.



Po dalším dnu plavby na otevřeném oceáně při stále zatažené obloze a minimální viditelnosti připlouváme do malinké rybářské osady Yakutat. Náš trajekt má technické problémy s dveřmi a tak nabíráme osmihodinové zpoždění. Za svítání pozoruji nevelikou rybárnu s rušným provozem. Škoda, ani netuším, že v rybárně pracuje Ondra, Kris a Marcus se kterými jsem pracoval v PPT.



Počasí podél celého severozápadního pobřeží Severní Ameriky je po většinu roku deštivé a chmurné a ani já během celé plavby nemám jedinný slunečný den. U břehů Glacier Bay National Park se počasí konečně trochu zlepšuje. To znamená, že obloha je stále šedivě zamračená, ale pobřeží tu a tam již vykukuje z mlhy a cestující mají možnost v povzdáli vidět první ledovce.



V oblasti Glacier Bay se vyskytuje odhadem na 420 rostlinných druhů, 220 druhů ptactva a více jak 40 savců. Místní vody jsou bohaté na plankton a tak se zde dobře daří spoustě druhů ryb. Největší pozornost člověka si získali velryby. Velryby se na rozdíl od většiny savců neživí celý rok, ale během léta musejí nasbírat tuk, který jim má vydržet i přes zimu.

Protože pobřeží zde je pouze kamenité a útesové, tak tuleni obecní snášejí svoje vejce na ledovcových krách. Zde jsou také nejlépe chráněna před predátory jakými jsou vlci a medvědi. Naopak jim ale zase hrozí nebezpečí od kosatek, také zvaných Killer whales, který se často sdružují do skupinek a příležitostně podnikají nájezdy na ledové kry, odkud shazují mláďata tuleně obecného do vody, kde již pro ně jsou snadnou kořistí...Kosatky někdy napadnou i největšího savce na světě - modrou velrybu. Kosatky nemají žádného přirozeného nepřítele. Jsou schopny dlouhodobě plavat rychlostí až 46km/h. Na léto se do oblasti Glacier Bay vracejí ze svého více jak 4 500 kilometrů vzdáleného zimního domova u havajských ostrovů velryby "humpback whale", které jsou známé pro své výskoky. Někteří jedinci mohou dorůst až 18 metrů a vážit i 45 tun.

Inside Passage je tvořen souostrovím mnoha ostrovů, které se v jihovýchodní Aljašce táhnou v délece 600 kilometrů. Lodě plující mezi těmito ostrovy jsou chráněny před rozbouřeným oceánem. Oblast Inside Passage byla a stále je domovem několika indiánských kmenů, především Tlingit, Haida, a Tsimshian.

Na jednom z ostrovů - Admirality Island se nachází Admirality Island National Monument. Tato přírodní rezervace byla vytvořena za účelem ochrany hnědých medvědů, jejichž výskyt zde dosahuje největšího hustoty. Nejsnadnější cesta na ostrov je z hlavního města Aljašky Juneau, které leží asi 25 kilometrů severně. Kolem ostrova vedou hlavní trasy jak výletních lodí, tak trajektů Alaska Marine Highway System (AMHS).

Ostrov z velké části pokrývá pro tuto oblast typický deštní prales. Na jaře jsou louky nádherně rozkvetlé, v létě a na podzim jsou potoky plné táhnoucích lososů, kteří připluli zakončit svoji životní pouť do míst, kde se před pár lety zrodili. To přitahuje k jejich břehům jak medvědy, tak holohlavé orly, kteří se zde v hojném počtu scházejí.