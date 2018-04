Na Bítově si mohou lidé prohlédnout sallu terrenu

Návštěvníci hradu Bítova mohou ode dneška zavítat do nově zrekonstruované romantické sally terreny - přízemí, v němž majitelé v minulosti pořádali zahradní slavnosti. Expozici tvoří pět pokojů, jejichž oprava trvala téměř 30 let, řekl kastelán hradu a básník Jiří Paukert - Kuběna. Hrad ročně navštíví 90 000 lidí. "Sallu terrenu využívala šlechta zejména v létě. Utíkala sem do chladnějších prostor před úmorným vedrem," uvedl kastelán.