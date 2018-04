Na bicyklu za legendami Beskyd

Trasa má v rámci celostátního systému označení č.6004, a na kolo je nejlépe usednout na přehradě Olešná u Frýdku-Místku. Kromě toho že se příjemně projedeme na kolech stranou silničního provozu, budeme cestou projíždět místy, k nimž se vážou zajímavé pověsti či legendy. Již při projíždění Frýdkem si můžeme odskočit na frýdecký zámek, kde je dodnes vyhloubena studna, ze které údajně vedou tajné chodby k řece Ostravici, na svah Lysé Hory, pod Skalickou Hůrku nebo na Hukvaldy. Podle pověsti vedla tajná podzemní chodba také pod Zámeckým náměstím do Wolfínského paláce - dnes restaurace U Erbu. Dalším zajímavým bodem, kolem kterého budeme projíždět, tentokrát již na okraji Frýdku v místní části Kamenec, je místo kde snad kdysi stávala velká pohanská mohyla, jež byla postavena na památku hrdiny, který padl při boji o osadu stávající na místě současného Starého Města. Ale pojeďme dál, mohylu totiž spláchla voda řeky Morávky. Přes obec Bašku dojedeme do Skalice. Při objíždění lesa na Skalické Hůrce bychom si, podle pověsti, měli dát pozor na "Skalického Ťmoka" - nadpřirozenou příšeru, velkou jako půl vola s blanami a obrovskou tlamou pokrytou šupinami. Potom pokračujeme do nedalekých Janovic. V Janovicích se podle pověsti narodil 13. listopadu 1680 tehdy budoucí zbojník Ondráš, který v produktivním věku a za přispění svého přítele Juráše, "bohatým bral a chudým dával". Žízniví či hladoví se mohou občerstvit v hostinci Ondráš a poté nás vyznačená cyklotrasa přes Lubno přivede do Malenovic, přímo pod Lysou horou. Ke královně beskydských hor se váže mnoho pověstí. Za všechny snad jednu. Severozápadní hřeben Lysé hory zvaný Lukšinec je nejvýznamnějším pseudokrasovým terénem masívu Lysé hory, ve kterém se vyvinulo několik rozsedlinových jeskyní. Lidové pověsti ztotožnily tyto jeskyně s místy, kde zbojník Ondráš a jeho skupina uschovávali svoje poklady. Cyklisté, kteří nevyužili pohostinnosti zbojníka Ondráše v Janovicích, mají jedinečnou příležitost vše napravit v Malenovicích. Zdatní a majitelé horských kol vyjedou, ostatní svá kola mohou vytlačit, do tradičního hostince U Veličků, neboť, jak praví motto této hospody, "Nebyl v Beskydech ten, kdo nebyl U Veličků". Mějme však stále na paměti, že běžný bicykl má pouze dvě kola. Pokračujeme tedy do Frýdlantu - známého turistického střediska s mnohými možnostmi stravování, ubytování, ale také koupání - bazén s vyhřívanou vodou. Ve Frýdlantu nás cykloturistické značky vybídnou k absolvování dalších dvou s všeříkajícími názvy "Beskydský okruh - 24km, č.6007" a "Okolo Ondřejníka - 30km, č.6008". Pokud však máme ve výchozím bodě na Olešné auto či jiné závazky, využijeme pokračování původní trasy a přes vesničky Metylovice a Palkovice pohodlně dojedeme zpět na Olešnou. Celá trasa je středně náročná, dlouhá 35 kilometrů.