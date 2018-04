Běžkařské eldorádo propuklo i v Praze a středních Čechách. Kam vyrazit

15:10 , aktualizováno 15:10

Po sněžení během páteční noci už Pražáci ani obyvatelé středních Čech nemusejí prchat na běžky nutně do hor. Běžkovat se dá na některých místech v Praze, nejlepší by to pak mělo být na České Sibiři, v Brdech-Hřebenech nebo na golfovém hřišti v Berouně. Přinášíme pár vhodných tipů.