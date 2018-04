Na běžky kousek od Prahy

Můžete si s sebou vzít i spacák a karimatku, a stejně jako trampové přespat někde v lese.

Kudy vede hřebenovka

Většinu trasy nás provází červená turistická značka.

Začínáme na Zbraslavi na konečné autobusu zvané Baně. Vyšplháme se podél dálnice na Cukrák, sjedeme do Jíloviště, nepřehledným lesem se dostaneme k potoku a až ho překřížíme, vystoupáme polní cestou do Černolic k tamním horolezeckým Čertovým skálám.

Za Černolicemi teprve začíná jasný brdský hřeben zvaný Hřebeny. Víceméně po rovině s nevelkým převýšením dojedeme po lesních cestách na Skalku. Od kaple je na kopci dobře vidět opravený klášter.

Pokračujeme dál po širokých lesáckých cestách k rozcestí na Kytínské louce. Tady si cestu zkrátíme po žluté značce až na Stožec. Na asfaltce si můžeme na chvíli oddechnout, ale jen co z ní značka uhne, musíme být ve střehu. Cesta se zužuje, prudce sklápí do údolí a v jednom místě najednou zahýbá do pravého úhlu doleva k hájovně.

Dlouhé a pro mnohé lyžaře téměř nekonečné kamenité stoupání nás dovede na vrch Kuchyňka. Odměnou bude dlouhý sjezd ke Křižatkám. Tady každý běžkař zkouší, jak rychle mu lyže jedou, protože silnička sice prudce klesá, ale je rovná a přehledná.

Nad Křižatkami se zvedá nejvyšší vrchol túry Plešivec (653 metrů nad mořem). Hned za jeho temenem nás čeká poslední dlouhý sjezd k Lochovicícm. Pokud se jede za šera, může být orientace v lese nepříjemná a sjezd mezi stromy nebezpečný.

Druhý den se musí centrální Brdy komplikovaně objet, protože stále patří vojákům. I tak je to cesta zajímavá a vede přes vrchol Ostrý do obce Feldbabka, do Strašic a přes vrcholek Žďáru do Rokycan.

Sportovci jezdí pod hřebenem

První den jsme ujeli okolo padesáti kilometrů, druhý den o dvacet méně. Přes to je brdská hřebenovka záležitostí spíše turistickou než sportovní. Kondiční běžci se proto potkávají spíše na lesních cestách, které vedou severním úbočím hor. Nejznámější vede z Haloun podél stejnojmenného potoka do Malého Chlumce.

Brdy nejsou příliš vysoké, ale neplánovaný návrat může mít převýšení až tři sta metrů. To už je pořádný nápor na nohy a pokud byste zabloudili v hlubokých lesích, může trvat sestup k vlaku celé hodiny. Nejjednodušší ústupové trasy vedou po silnicích z Dobříše, Jinců a Pičína do Hostomic, které křižují Brdy napříč.

Naopak nelze doporučit Všeradickou cestu ze Stožce do Vižiny nebo pěšinu z Plešivce do Rejkovic. Jsou to strmé, úzké a kamenité stezky mezi stromy.

Může se hodit Doprava

Na sídliště Baně jezdí městský autobus ze Smíchovského nádraží. Na Cukrák, do Jílového a do Černolic vedou linky příměstských autobusů také ze Smíchova. Návrat je možný z téměř jakékoliv obce na obou stranách pohoří vlakem. Z okolních měst jezdí do Prahy i autobusy. Mapa

Celé Hřebeny jsou zobrazeny na mapě Okolí Prahy, Brdy, Křivoklátsko 1:100 000 (číslo 207) od vydavatelství ShoCart. Trasa: Zbraslav - Cukrák – Jíloviště (8 km) – Černolice (16) – Skalka (22) – Kytínská louka (25) – Stožec (32) – Kuchyňka (41) – Plešivec (50) – Lochovice (55).