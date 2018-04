Na běžkaře čekají kilometry stop

Pec pod Sněžkou



Kvalitní běžecké stopy začínají u horních stanic lyžařských vleků Javor, Zahrádky a Hnědý vrch. Odtud se mohou běžkaři vypravit do Janských Lázní nebo do Špindlerova Mlýna. Protažené tratě vytvářejí i kratší okruhy, které lyžaře svedou zpět do Pece.



Špindlerův Mlýn



Méně zdatní lyžaři mohou využít především nenáročnou 8 kilometrů dlouhou běžeckou trasu "Buď fit", která začíná za restaurací Myslivna u Dívčích lávek a pokračuje do Labského dolu. Do dalších dvou pravidelně upravovaných běžeckých stop v délce 7 a 15 kilometrů lze vyrazit ze Ski areálu ve Svatém Petru. Kvalitní běžecké okruhy dlouhé 4 a 7 kilometrů začínají také u horní stanice sedačkové lanovky Na Pláních.



Horní Mísečky



Běžecké tratě začínají přímo v lyžařském areálu asi dvě stě metrů nad hlavním parkovištěm. K dopravě ze Špindlerova Mlýna mohou běžkaři využít i sedačkovou lanovku na Medvědín. Lyžaři mají k dispozici širokou škálu kvalitně upravených běžeckých okruhů v délkách od 2 do 10 kilometrů. Z Míseček lze rovněž vyrazit na 15 kilometrů dlouhou turistickou trať, která je propojena s dalšími běžeckými okruhy na Benecku.

Upravené běžecké tratě začínají přibližně sto metrů nad hotelem Panorama nedaleko autobusové zastávky na silnici od Vrchlabí nebo u bytového domu Bellevue. Lyžaři si mohou vybrat z okruhů v délkách 3, 5 a 7 kilometrů. Zdatnější běžkaři se mohou vydat až na Horní Mísečky, kam z Benecka rovněž vede kvalitně upravená stopa. K běžeckým tratím na Benecku se lze snadno dostat i od rozhledny na Žalém, kam lyžaře vyveze sedačková lanovka z Vrchlabí - Herlíkovic.Ze Strážného lze vyrazit do běžeckých stop, které začínají u rozcestníku na centrálním parkovišti ve středu obce. Přibližně 10 kilometrů upravených tratí směřuje na Dolní Dvůr. Populární je rovněž běžecká trasa Věřinou cestou, po níž se lze bez problémů vydat až do Špindlerova mlýna. Průjezdné bývají i stopy k bufetu Na rozcestí, který je výchozím bodem pro náročnější hřebenové túry.Do upravených běžeckých stop lze vyrazit zejména z vrcholu Lysé hory, kam lyžaře vyveze čtyřsedačková lanovka v rokytnickém ski areálu Horní Domky. Běžkaři se mohou z Lysé hory po několika trasách vrátit zpět do Rokytnice, nebo se vydat do Harrachova či na hřebeny Krkonoš. Upravené běžecké stopy začínají také u horních stanic některých vleků ve Studenově.Dva 7,5 kilometru dlouhé běžecké okruhy začínají přímo u dolní stanice sedačkové lanovky v harrachovském sportovním areálu. Na hřebenové túry se lze vydat od horní stanice lanovky na Čertově hoře. Zdatnější lyžaři mohou využít pravidelně upravovanou stopu přes Rýžoviště ke Dvoračkám, nebo se vydat údolím Mumlavy k Vosecké boudě. Letošní novinkou je dalších třicet kilometrů pravidelně upravovaných stop, které dovedou běžkaře kolem rozhledny Štěpánka až do Pasek nad Jizerou.