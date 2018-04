Na běžkách v kraji, kde Katka doběhla světové zlato

Krátké stoupání je posléze zakončeno opět výjezdem na pláně. To již ale máme v nohách 6,5 km. Tu bývá nezbytné učinit rozhodnutí, zda se ubírat vpravo k rekreačnímu areálu Borovinka a následně ukončit okruh u bystřického Penny Marketu (od rozcestí nad rybníkem k Penny Marketu je to 5 km), případně od křižovatky nad Borovinkou zamířit za středověkým klenotem Bystřicka, gotickým kostelíkem ve Vítochově, a na karasínskou rozhlednu (od rozcestí nad rybníkem k rozhledně je to 12,4 km), přičemž u Janoviček se lze napojit na upravované tratě Novoměstska.

Směr doleva prochází malebným pásem k hotelu Skalský Dvůr. Převážně vede po vrstevnici (s mírným kolísáním), pouze finální část okořenil lahůdkový sjezd prudkého "bubnu".