Na běžkách přes střechu Orlických hor

I na dovolenou do Orlických hor se vyplatí vyrazit s běžkami.

Tabulky chráněného území prozrazují, že turistická trasa se v těchto místech dotýká přírodní památky Jelení lázně. Zdejší rašeliniště s několika malými jezírky však v zimě překrývá nezřídka až několikametrová vrstva sněhu. Planina severovýchodního předvrcholu Velké Deštné bývá v zimě často nehostinná, větrná, turisté se však mohou občerstvit v kiosku horské služby. Za příznivého počasí stojí za to vyjít až na nedaleký vrcholek Velké Deštné, na samotnou "střechu" pohoří. Zvýrazňuje ho nevelká, ale v nízkém porostu zcela postačující rozhledna. Nabízí pěkný pohled na všechny strany, jednak po okolních partiích hlavního hřbetu Orlických hor, jednak daleko do podhůří od Náchodska, přes okolí Dobrušky a Rychnova nad Kněžnou až po Žamberecko. Na jihovýchodě uzavírá obzor pásmo Suchého vrchu, částečně i Jeseníků. Z opačné strany se červeně značená Jiráskova cesta přiblíží k vrcholku Velké Deštné ve směru od jihovýchodu po táhlém hlavním hřbetu pohoří. K němu směřuje rovněž několik značených cest z přilehlého podhůří. Nejblíže - do sedla pod východním temenem - stoupá modře značená cesta buď z osady Bedřichovky u Orlického Záhoří, nebo z Luisina Údolí. Z této horské osady ležící v sedle při silnici z Deštného do Zdobnice stoupá na "střechu" Orlických hor také zeleně značená cesta. Výstup, případně sjezd po ní bývá v zimě poněkud náročnější, protože vede strmým jižním svahem.