Na běžkách kousek za Prahou a přitom jako na horách

může se hodit Doprava

Autem: po dálnici D1 na exit 15, přes Strančice do Mnichovic na Šibeniční vrch. Z Mnichovic dále do Struhařova a odsud přímo Voděradskými bučinami až do Jevan, kde se dá zaparkovat u hráze Jevanského rybníka.

Městská doprava: autobusy PID (č. 381, 382, 387) z metra Háje každou půlhodinu, napojení na turistické trasy ze zastávek Louňovice, Na hrázi II. a Jevany Šibeniční vrch v Mnichovicích: vlak linky S9 každou hodinu z Prahy do Mnichovic, a pak pěšky. Nebo s přestupem ve Strančicích na autobus 495 až k vleku do zastávky Mnichovice, Myšlín;

Poznámka: lyže a snowboardy se v linkách PID přepravují bezplatně, musí ale být v obalu.

Provozní doba vleku Šibeniční vrch

Pondělí–čtvrtek: 14–19 hod.

Pátek: 16–21 hod.

Sobota: 10–17, 18–21 hod.

Neděle, svátky: 10–17 hod.

Více na www.sibenicnivrch.cz Info o sněhové pokrývce v okolí Prahy

http://www.kamzasnehem.cz/oblast/praha