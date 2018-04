Na běžkách kousek od Prahy rovnou do pivovaru

V přírodním parku Velkopopovicko nedaleko Prahy sice nenajdete strojově upravované tratě, běžkařů se sem ale vydává tolik, že vždy na nějakou stopu narazíte. Široké magistrály pro bruslení však nečekejte, spíše se připravte na občasné šlapání stopy hlubokým sněhem a sundavání lyží na úsecích přes sypané silnice.

I ve špatném počasí najdete čerstvě vyjetou stopu

Přírodní park Velkopopovicko

MAPA Trasa a výškový profil patnáctikilometrového okruhu Zdroj: Garmin

Dnes vás protáhneme 15kilometrovým okruhem, který šikovně začíná i končí právě u Velkopopovického pivovaru.

Z Prahy do Velkých Popovic se dostanete autobusem, s přestupem vlakem, nebo autem. Zaparkovat můžete na nehlídaném parkovišti jen pár desítek od vchodu do pivovaru, po levé straně směrem z dálnice.

Pokud přijedete autobusem, běžky si můžete nasadit hned na zastávce U pivovaru ve Velkých Popovicích. Odsud se vydáte po žluté značce vedlejší cestou kolem nedávno vyčištěného rybníka do Brtnice. Na konci vesnice odbočíte šikmo doprava po nezpevněné cestě kolem mohutných vrat, skrývajících štolu vodovodního přivaděče Želivka.

Pohled zpět do Brtnice

O pár metrů dál stezka míjí dva menší rybníčky - dočišťovací nádrže pivovarské čistírny odpadních vod. Jejich průzračně čistá voda skrývá množství ryb a hejna divokých kachen, které v zimě obývají vodní hladinu, se vám okamžitě vydají naproti v očekávání nějaké té svačinky.

Neblahá minulost

Pak následuje cesta po žluté značce bukovým lesem podél krásně zasněženého Mokřanského potoka. U můstku se na informační ceduli dočtete například o neblahé minulosti Mokřanského potoka, který do nedávna sloužil jako odpadní stoka pivovaru i obce Velké Popovice.

Informační cedule Ringofferovy naučné stezky vám prozradí zajímavosti z okolí

Pokračováním rovně po žluté se odpojíte z naučné Ringhofferovy stezky, abyste po 1,3 kilometrech dorazili do Mokřan a po dalších 1,5 kilometrech na rozcestí s modrou turistickou značkou.



Tady se trasa, dosud kopírující spíše vrstevnici, mění na krátké prudší stoupání s následným sjezdem a opětovným stoupáním. Tentokrát ale budete šlapat vzhůru skoro dva kilometry až do nejvyššího bodu trasy 486 m.n.m.



Po modré vás pak čekají další tři kilometry střídavě z kopce do kopce, lesem i loukami, přes Babice, Ládeves a vysílač schovaný v lese až do Ládví. Tady se napojíte na červenou značku, ale bohužel si občas budete muset sundat běžky a jít po poštěrkované silnici pěšky.

Cesta ze zastávky u pivovaru Odbočka kolem dočišťovacích nádrží pivovaru na žluté značce

Dobré jídlo, dobrá stopa



Hned se ale objevuje lákavá příležitost k občerstvení a zahřátí v restauraci U Vlkové, nabízející vše od předkrmů přes hotovky až k jídlům na objednávku.

Z hlavní cesty značené červeně pak odbočte doprava na 1,5 kilometru dlouhý úsek po neznačené cestě okrajem lesa. Zde už na vás čekají celkem kvalitně vyjeté stopy všemi směry od dalších běžkařů.

Abyste se vrátili zpátky do Popovic, musíte se napojit na modrou značku a pokračovat po silnici, podél níž se však dá krásně jet a při příznivých podmínkách dokonce jejím prostředkem bruslit a to až do odbočky vpravo kousek za křižovatkou U Všedobrovic.

Pohled na Velké Popovice od rybníka, v pozadí kostel Panny Marie Sněžné ze 14.století

číselné údaje o trase Délka trasy: 15,2 km

Stoupání celkem: 4,5 km

Klesání celkem: 5,1 km

Výchozí výška: 400 m n.m.

Maximální výška: 486 m n.m.

Celkové stoupání: 425 m

Dále vede modrá stezka mírně z kopce mezi stromy, až se vynoříte z lesa na jihozápadě s krásným výhledem na Velké Popovice. Dlouhým mírným sjezdem zakončíte celý okruh, který se tu spojuje se žlutou značkou hned vedle příjemné brtnické kavárny.

Zpět k zaparkovanému autu či na zastávku U pivovaru dojdete zase po žluté značce, vlastně po svých stopách ze začátku trasy.

Máte-li ještě chvíli času, žízeň a hlad, můžete je uhasit buď přímo v pivovarské restauraci U Velkopopovického Kozla, nebo si zajděte kousek dál po silnici směrem na sever do vyhlášené restaurace Pod Ledem.

Do pivovaru také můžete zavítat každý den na prohlídku s ochutnávkou a za živým kozlem Oldou. Exkurze začínají ve 12 hodin.

Pivovar ve Velkých Popovicích nabízí každodenní prohlídky Brána Pivovaru

Další tipy

Kromě zasněžených strání a lesů nabízí Přírodní park Velkopopovicko, snad nejméně průmyslem narušená oblast východního okraje Prahy, i další zpestření běžecké túry.

V Popovicích si můžete třeba zabruslit, buď na veřejném zimním stadionu nebo na blízkých zamrzlých rybníčcích.

V okolních obcích zase můžete obdivovat zámky Kamenice a Štiřín, v nedalekých Hrusicích pak stálou výstavu obrazů Josefa Lady. Kromě toho touto oblastí částečně prochází Ringhoffera naučná stezka a cesta kocoura Mikeše, po kterých se můžete vydat zase příště.