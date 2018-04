Na Bertramce beží čas jinak

Co jiného sem ale ještě láká lidi?

"Zde se nezastavil čas, ale čas zde běží jinak," domnívá se Eva Paulová z Muzea české hudby.

"Lidi mají rádi romantiku a to je sem láká," dodává Vlasta Cibulková, ředitelka Památníku.

Správce Bertramky Antonín Skalický, který zde pracuje už dvacátý rok, jde ve svém uvažování ještě dál: "Atmosféra je zde komornější a dokonce lepší než v samotném Salzburku, Mozartově rodišti."

Možná i sám Mozart by se divil, v jakém stavu by Bertramku našel. Místo krav, slepic či vinic, protože za jeho doby to byl venkovský dvůr, tisíce návštěvníků, kteří mají rádi jeho hudbu.

Hudební skladatel zde pobýval poprvé v roce 1787 a dokončil zde Dona Giovanniho. "Což je skutečně opera oper," říká Fojtíková z Muzea české hudby.

Naposledy sem Mozart zavítal krátce před svoji smrtí v roce 1791 při příležitosti uvedení opery La clemenza di Tito.

A jaké jsou chyby Bertramky?

Dvě třetiny návštěvníků tvoří v současnosti cizinci, ale těm se ve vitrínách nedostávají popisky k vystaveným exponátům. Dále především mladší návštěvníci expozicí často jenom proletí. Bylo by je možné upoutat například pomocí instalací počítačů, kde by mohly být speciálně vytvořené programy související s Mozartem.

Jenže duch génia loci i přes tyto nedostatky nad Bertramkou vítězí.



JAK SE TAM DOSTAT: Bertramka se nachází asi deset minut volné chůze od stanice metra Anděl, jež je na trase B. Od metra se jde k hotelu Mövenpick do Mozartovy ulice. Kvůli své poměrné rozlehlosti se Bertramka prakticky nedá přehlédnout. Přijet se dá samozřejmě i autem, před areálem je možné zaparkovat. Poněkud ztíženější mají přístup lidé na vozíčcích, ale do zdejší zahrady se dostanou.



VSTUPNÉ: Pro dospělé je vstupné 20 korun, pro studenty a důchodce 10 Kč. Cizinci platí 50 korun (dospělí), zlevněné vstupné je v tomto případě 30 Kč.



INFORMACE: Lze je získat na pražských telefonech 540012 nebo 543893.



KDY JE OTEVŘENO: Celoročně a to každý den (výjma vánoc či dalších podobných svátků). Otevřeno je od 9,30 do 18,00 hodin.



DOPROVODNÉ PROGRAMY: Až do konce října se zde pořádají komorní koncerty a to ve středu, čtvrtek a pátek vždy od 17 hodiny. Připravují se i koncerty na vánoční a novoroční svátky a na jaře další ročník Festivalu české komorní hudby.

CO SI KOUPIT: Na Bertramce je malá galerie, v níž se dají zakoupit obrazy a grafiky, které někteří malíři vytvářejí speciálně právě pro toto místo. K dostání jsou tady i různé suvenýry. Je zde také poměrně dobrý výběr kompaktních disků s Mozartovou hudbou či CD těch umělců, kteří zde na koncertech vystupovali či vystupují.

Stůl, u kterého sedával mistr... Mozartova socha