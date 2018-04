Na Berounsku je možná poklad

V minulosti se však zúčastnil například úspěšného vyhledávání tajných podzemních chodeb wehrmachtu na Šumavě. K přesvědčení, že by v Alkazaru mohl být válečný poklad, dospěl po studiu některých dokumentů, které zůstaly na území republiky po německé armádě, a na základě výsledků průzkumů proutkařů v místě lomu. "Dnes odpoledne tam má udělat průzkumný vrt, kterým chce prokázat existenci štoly, v níž by měl být poklad ukrytý. Podle našich údajů tam však nic takového není. Uskutečnění vrtu se však zúčastníme a uvidíme, co se tam objeví," řekl včera Michael Pondělíček, vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český kras, na jejímž území se lom Alkazar nachází.

Pracovníci CHKO asistovali hledači pokladů z Žatecka při provádění průzkumného vrtu především z toho důvodu, aby zabránili případným neoprávněným zásahům do krajiny. "Máme také informace, že se v podzemí mohou nacházet některé zajímavé krasové jevy," vysvětlil Pondělíček.