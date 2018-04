Na Benešovsku vznikla nová cyklostezka

Vzhledem k tomu, že Klub českých turistů, jenž má celostátně v pravomoci centrální přidělování čísel jednotlivým cyklotrasám, odmítá vyznačování okružních tras, rozdělili autoři cyklotrasu do dvou relativně samostatných úseků, které dostaly samostatná čísla. Na žlutých dopravních značkách, které trasu vyznačují, nese v úseku Konopiště - Týnec označení 0063, v další části pak 0064. "Trasa je vyznačená i v mapce spolu s Posázavskou cyklotrasou, na kterou navzuje v Týnci, i když zatím jen jako trasa připravovaná. Ale od prázdnin je skutečně už značená. Mapy lze získat v informačním centru na Malém náměstí a v některých dalších městech a obcích Posázaví," uvedla Holečková. Benešovská cyklotrasa není první letošní otevřenou cyklotrasou v okrese. Na jaře letošního roku byl postupně dokončen několik let plánovaný projekt cyklistického propojení měst a obcí podél toku Sázavy od Davle až po Žďár nad Sázavou. Jednotlivé úseky Posázavské cyklotrasy slavnostně otevírají města a obce, které se na její přípravě a vyznačení podílely, v těchto dnech. Také na Vlašimsku přibyly ve dvou úsecích k běžným dopravním značkám značky cyklistické. V první fázi značení byly vyznačeny trasy z Českého Šternberku přes Vlašim do Louňovic pod Blaníkem a z Vlašimi přes Trhový Štěpánov do Zruče nad Sázavou. Značení cyklistických tras, které by měly odvést cykloturisty z nejfrekventovanějších silnic na komunikace nižších tříd a polní cesty, bude na Benešovsku pokračovat i v příštím roce. Připravené je například propojení Benešova a Vlašimi, Benešova a Českého Šternberku či VLašimi a Čechtic. Autoři projektů na vyznačení cyklotras čekají, zda na značení dostanou státní dotace.