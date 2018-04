Na Bečvě se bruslilo už před 1 000 lety. Prohlédněte si brusle kostěnky

"Obě kostěné brusle byly i s otvory na řemínky. Pocházejí z 10. století. Máme tedy důkaz o tom, že obyvatelé přerovského hradiště bruslili už před tisíci lety na Bečvě i jejích slepých ramenech," říká přerovský archeolog Zdeněk Schenk.



O tom, kdy a jak člověka napadlo využít rychlého a lehkého pohybu po zamrzlé vodní ploše, nemáme podle archeologů žádné doklady.

Pravděpodobně tento "dopravní prostředek" využívali tehdejší lidé při lovu či dlouhých cestách za zvěří. Úlovek znamenal nejen maso a kožešinu, ale také kosti, které se používaly k výrobě nejrůznějších nástrojů, ale také právě bruslí.

"Potvrzují to četné nálezy na území Skandinávie, Anglie, Ruska a teď i v Přerově. Šlo o klouzání na ledě, při kterém se bruslař odrážel buď jednou, nebo dvěma tyčemi," doplňuje archeolog.

Další výjimečné nálezy

Proluka u Horního náměstí však vydala i další zajímavé nálezy. Podle odborníků jde za posledních několik let o vůbec nejbohatší naleziště několika historických období naráz.

"Naší výhodou je to, že místo, na kterém bádáme, nebylo nikdy podsklepené. Přitom téměř všechny okolní domy mají renesanční sklepy. Díky tomu jsme tady našli neporušené vrstvy, které sahají až do desátého století. Věříme, že až se dostaneme hlouběji, narazíme i na pozůstatky obyvatel Velké Moravy," říká Zdeněk Schenk.



Na profilech staveb, které už jeho kolegové odkryli, je vidět celý tisíciletý vývoj města, včetně suterénu domu z poloviny 13. století či zbytků sídlištní zástavby s původní dřevěnou podlahou nebo vyplétaným košatinovým plotem, který byl kolem celého srubového domu. V jedné zasypané odpadní jámě nedaleko pak odborníci objevili i velké množství keramiky, zbytky kožených svršků a části oděvů.



"Na pozemku blíže k ulici se nám podařilo odkrýt mohutné základy jedné z městských bran takzvaného Kopce, jak se dříve říkalo Hornímu náměstí. Pro Přerov je to důležitý objev, protože tato brána je vyobrazená na několika rytinách a malbách znázorňujících historickou část města v různých časových úsecích. Bude to tedy zajímavé i pro historiky," míní archeolog.

Na místě, kde nyní odborníci odkrývají jednotlivé vrstvy hlíny, se už brzy začne stavět budova nového depozitáře. Možná se v ní bude skrývat i nejnovější nález z místa - gotický klíč z přelomu 13. a 14. století. Není vyloučeno, že náležel některému z domů v okolí.