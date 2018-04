Na Baťově kanále

I na motorovém člunu se dá sjet Baťův kanál

Ten je zde částečně veden nad krajinou, kde máte možnost spatřit široké okolí s pasoucími se stády koní napajedelského hřebčína. Do řeky Moravy se zpět dostanete až v Uherském Hradišti. Váš motorový člun se říční cestou na jih bude proplétat mezi lužními lesy. Za Uherským Ostrohem se koryto řeky zúží a zelená příroda vás také více obklopí. Ve Veselí uhnete kormidlem doprava, znovu do Baťova kanálu, jenž vaši loď zavede mezi louky a pole. U Vnorovského jezu spatříte, jak se kanál originálním způsobem kříží s řekou Moravou a romantickým úsekem doplujete až do Strážnice. Tichý proud vody ze Strážnice do Petrova s jeho proslulými vinnými sklepy je v tomto úseku překlenut mohutnou klenbou korun stromů. Široký tok Moravy přivítá kormidelníka deset kilometrů před konečnou stanicí Hodonínem. Celková doba plavby (včetně komorování) bude po dokončení všech oprav dvanáct hodin. Důvodem pro vybudování Baťova kanálu ve 30. letech tohoto století bylo zvýšení hladin spodních vod, závlahy luk a samotná plavba. Kanál je složen z pohyblivých jezů, plavebních komor, soustavy závlahových a drenážních kanálů, roztroušených po celé krajině. Průtoky řeky Moravy naznačují, proč byl kanál vybudován. Pohybují se od 7m3 přes 400m3 až k 950m3 za sekundu (při povodni v roce 1997). V období sucha se proto mění řeka v soustavu na sebe navazujících zdrží. Voda plná humusu z hor byla rozváděna na luka desítkami ramen a kanálů. Luka byla rozdělena zemními hrázemi na jednotlivé úseky a voda zde stála 3 až 5 dnů, než se usadily sedimenty. Po druhé světové válce se přestal kanál využívat pro nákladní dopravu i pro závlahu. Dnes je dílo využíváno pouze pro turistiku.Na mapě je Baťův kanál podoben niti, jež při své cestě na jih navléká na sebe perly. Perly v podobě zámků, historických center Uherského Hradiště, Veselí a Ostrohu, barokních poutních míst, vinných sklepů a lužních lesů. Navštívit můžete i Expozici rybářství v Kostelanech, pivovarské muzeum v Ostrohu nebo hřebčín v Napajedlech.Pro plavbu po Moravě a Baťově kanále je možné si zapůjčit motorový člun nebo kánoi - do konce září o sobotách a o nedělích, o prázdninách každý den kromě pondělí. Obsluhovat motorový člun je velmi jednoduché, jen je třeba dávat pozor, aby se neucpal přívod vody do chladiče. Kormidlovat člun při respektování signálních značek zvládne tedy i amatér bez plavebního oprávnění. Ceny v přístavištích, které český suchozemec nalezne ve Spytihněvi, Uherském Hradišti, Uherském Ostrohu, Veselí, Strážnici a Hodoníně, jsou velmi podobné: 220 Kč za hodinu plavby člunem včetně benzinu (případně 120 Kč půjčovné plus 25 Kč za litr benzinu) a 50 Kč za kánoi. Celodenní půjčovné člunů (pohodlně se může plavit devět lidí) přijde na 900 Kč. Za deště (mimo objednávky) mají v půjčovnách zavřeno. Od průtoku většího než 100m3 za sekundu ve Strážnici se neotvírají plavební komory a na říčních úsecích je plavba zakázána!Informace o plavbě na kanále poskytne Agentura pro Baťův kanál (0631/ 325330) Veselí nad Moravou, Masarykova 119, nebo zlínská CK Jang Travel (067 7105091).