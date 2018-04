Na bájnou českou horu za blanickými rytíři

Může se hodit JAK SE TAM DOSTAT Nejrychleji se k Blaníku dostanete autem. Z dálnice z Prahy do Brna odbočíte na Vlašim a pak pojedete do obce Louňovice. Odtud vede červená turistická značka až na vrcholy Velkého a Malého Blaníku. Přírodní parkoviště je u odbočky na lesní pěšinu na úpatí Blaníku. Do Louňovic jezdí z Vlašimi i autobus. Cesta lesem trvá asi půl hodiny. Rozhledna je otevřená od dubna do září každý den od deseti ráno do pěti odpoledne. Od října do března je rozhledna zpřístupněna pouze o víkendech a svátcích, a to od deseti ráno do čtyř odpoledne. Vstupné je 10 Kč, děti a důchodci platí polovinu.

NAUČNÁ STEZKA Cesta je rozhlednu na vrcholu Blaníku je vlastně součástí naučné stezky Velký Blaník, odkud pokračuje dál až na rozcestí Na Výhledu. Trasa je dlouhá 3,5 kilometru a doprovází ji deset informačních tabulí, které informují o flóře a fauně přírodní rezervace Velký Blaník, o geologii tohoto území a o historii osídlení Blaníku. Nevýhodou naučné stezky je, že není okružní, takže se nazpátek musíte vrátit buď stejnou trasou, anebo musíte obejít celý Blaník.