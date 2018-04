Mystický drahokam Labských pískovců

Může se hodit

Tiské stěny jsou přírodní rezervací a stanovištěm řady významných rostlinných a živočišných druhů, současně patří mezi území navržené do soustavy Natura 2000. Výčet zajímavostí podávají informační panely zdejší naučné stezky. Jak se tam dostat

Veřejnou dopravou: přímou autobusovou linkou z Ústí nad Labem do Tisé, případně vlakem i autobusem z Děčína do Libouchce, zde přesednout na linku z Ústí nad Labem. Vhodnou alternativu k celodennímu výletu západní částí CHKO poskytuje autobusová linka Děčín – Sněžník. Do Libouchce je možné se dopravit vlakem ve směru z Oldřichova u Duchcova.

Automobilem: do Tisé, v obci zaparkovat u kostela nebo na rozcestí odbočit vpravo a pokračovat k parkovišti u turistické chaty Tiské stěny. Ubytování

V Tisé i nedalekém Ostrově existuje řada možností ubytování různých kategorií (včetně kempů), cena ubytování v turistické chatě Tiské stěny začíná již na 250 Kč / noc. Vstupné

Během sezóny je vstup do Tiských stěn zpoplatněn, poplatek je 30 Kč / dospěly a 15 Kč / dítě. Zato si lze ovšem navíc zakoupit podrobného průvodce Tiskými stěnami. Užitečné weby

www.tisa.cz/

www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz

www.ceskosaske-svycarsko.cz



Tipy v okolí

Tiské stěny nejsou jedinými zdejšími skalními útvary: další pozoruhodná zákoutí skrývají blízké Volské kameny, Rájecké a Ostrovské skály.

Doporučený okruh: turistická chata Tiské stěny – Na státní hranici – Ostrov (žlutá značka) – Volské kameny - turistická chata Tiské stěny (červená), celková délka 6,5 km

Od kostela v Tisé se lze po červené vypravit též k Děčínskému (Velkému) Sněžníku, nejvyššímu vrcholu stejnojmenného pohoří s nejstarší kamennou rozhlednou v Čechách a odtud dále pokračovat až do Děčína