Mystery Park: všechny záhady tohoto světa

Procházka Parkem záhad

Megastones MEGASTONES

Tisícikilometrové přímky protínají Evropu, sledujíce významné chrámy, pohřebiště a různé megalitické stavby a la Stonehenge poblíž Salisbury na jihozápadě Anglie... Není tohle už opravdu trochu přitažené za vlasy? napadne vás možná u této expozice. Přemýšlet můžete u laserové show, jež vrcholí padajícím Stonehenge. SETKÁNÍ

Zřejmě jediný náznak odpovědi mezi desítkami nastolených otázek lze zachytit v tomto pavilonu. Je to neuvěřitelný příběh. Na jaře 1945 rozbili Američané tábor v Nové Guineji a obchodovali s obyvateli buše. Když vojáci zmizeli, vybudovali domorodci letiště s letouny ze dřeva a slámy. Primitivní lidé nejspíš uctívali návštěvníky jako bohy...

Mayové MAYOVÉ

Dávní obyvatelé dnešní Střední Ameriky žili pro své bohy. Jejich očekávaný návrat vypočítali podle jak tvrdí Däniken - nejsložitějšího kalendáře světa. Ten začal v roce 3114 před Kristem, ještě než vznikla mayská kultura, a končí 23. prosince 2012. Co se má stát potom? VESMÍRNÁ VÝZVA

Jsme v tom širém vesmíru sami, nebo ne? To je provokativní téma posledního pavilonu Dänikenova parku. Jak se zde připomíná, touto otázkou se už zabývá i řada seriózních vědců, důkazem je mezinárodní program hledání vesmírných sousedů nazvaný The Search for Extraterrestrial Inteligence (SETI). NAZCA

Co přimělo kmeny v Peru malovat do země v oblasti Nazca až čtyři kilometry dlouhé přímky? Co znamenají veliké obrazy zvířat v těchto místech? Zvlášť když je to všechno viditelné pouze z letadla? V projekčním sále si budete připadat jako ve vzduchu i vy.

Indie INDIE

Ve staré indické literatuře existují záznamy o létajících strojích zvaných Vimana. "Oni, naši bohové, znají tajemství, jak postavit létající aparaturu," napsali staří Indové. Fantazírovali, popletli se, nebo jen popsali to, co skutečně prožili na Zemi už před tisíci lety?



Egypt EGYPT

Zde se například dozvíte, že vzorcem pro rozmístění pyramid v Gíze bylo souhvězdí Orionu. Nebo že vzdálenost tamější velké pyramidy od středu Země se údajně rovná její vzdálenosti od severního pólu. A také narazíte na jakýsi pět tisíc let starý disk ze speciálního plastu, prý vykopaný v egyptském Abúsíru. Může se hodit Park je otevřen denně od 10 do 17:30 po celý rok (všechny budovy jsou propojeny moderními prosklenými chodbami. Za pěkného počasí nabízejí další zážitky i prostory vně areálu, jako například skalní step uprostřed nádherní alpské přírody.) Vstupné činí 48 CHF pro dospělého (990 Kč), 28 CHF (580 Kč) pro dítě. Děti do šesti let mají vstup zdarma. Prohlídka trvá 5 – 6 hodin. Výklad ve sluchátkách v různých jazycích Tematické pavilony a restaurace je možné si pronajmout k večerním akcím, obsluhu zajistí cateringové firmy Jak se tam dostanete

Výhodná i pohodlná je cesta vlakem Praha (18.17) - Curych (6.27). Odtud to jsou do Interlakenu dvě a půl hodiny. Vlak Zürich Spezial - jezdí denně, zpáteční jízdenka včetně lehátka Praha-Zürich stojí EURO 118,- při zakoupení nejméně 8 dnů před nástupem cesty. Podmínkou je strávení noci ze soboty na neděli ve Švýcarsku. Doporučit lze jízdenku Praha-Buchs v ceně EURO 98,- a dále cestovat s využitím některé jízdenky Švýcarského dopravního systému (STS). Více najdete ZDE. Park se rozkládá v prostorách bývalého vojenského letiště. Je dostupný i veřejnou hromadnou dopravou, a sice vlakem na nádraží Interlaken Ost a dále autobusem z Schuttelbus Bahnhof do stanice Mystery Park (cca 5 minut). Z Bernu trvá cesta zhruba 1 hodinu. Autem či autobusem se sem dostanete po dálnici A8 z Bernu směrem na Brienz, výjezd z dálnice Interlaken Ost s označením Mystery Park, cca 1,5 kilometru. Další informace

www.mysterypark.ch