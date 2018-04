Myslivci budou oslavovat na Loučeni, přijďte si zahodovat s nimi

Každé řemeslo či povolání má svého patrona - hasiči svatého Floriána, horníci svatou Barboru. Myslivce stráží svatý Hubert, který byl výborným lovcem a bývá znázorňován po boku s jelenem a zářícím křížkem.

Podle legendy právě zvíře s nádhernými parohy přinutilo změnit Hubertův hýřivý život a údajně to bylo 3. listopadu. V ten samý den ale o několik let později byla ustanovena nejstarší myslivecká organizace ve střední Evropě. Svátek sv. Huberta budou letos oslavovat i na zámku Loučeň, a to 1. a 2. listopadu.

Svatohubertské slavnosti s loveckými psy a sokolníky

Letošní pátý ročník loučenských Svatohubertských slavností bude slavnostně zahájen v 11 hodin na nádvoří zámku. Krátce po něm se můžou těšit milovníci dravých ptáků, kteří si budou moci opeřence detailně prohlédnout, pohladit nebo vyzkoušet jejich váhu na ruce. Kromě toho se na středočeském zámku objeví i lovečtí psi, jejichž přehlídka startuje v půl dvanácté.

Svatohubertské slavnosti na zámku Loučeň připraví zábavu pro malé i velké návštěvníky

Zatímco v sobotu budete moci obdivovat především slídiče, například irského setra či gordon setra, neděle bude patřit ohařům. Hlavní roli bude zaujímat čistě domácí plemeno, český fousek. O hodinu později se pak budete moci seznámit s mysliveckou tradicí, a pokud vydržíte až do 16 hodin, uvidíte tradiční pasování myslivce.

Sobotní program navíc doplní v 15 hodin Svatohubertská mše, doprovázená trubači. V zámeckém kostele Nanebevzetí Panny Marie se vám tak naskytne možnost nevšedního zážitku. Zastihne-li vás během slavností hlad, nemohli jste si vybrat lepší místo.

V zámeckých restauracích budou o víkendu probíhat zvěřinové hody, kde budete moci ochutnat různé delikatesy. Pokud o víkendu do Loučeně vyrazíte, cena lístku je 50 korun, přičemž kromě vstupu na slavnosti zahrnuje i návštěvu parku a labyrintária. A je to právě počet labyrintů, který proslavil středočeský zámek po celé Evropě. Na Loučeni jich totiž najdete 11, mezi nimi například Travnatý či Světelný labyrint, ale i Provazové bludiště.

Zámek Loučeň navštívil Smetana i Mark Twain

Pokud najdete z bludiště cestu ven, nenechte si ujít prohlídku barokního zámku Loučeň. Ten navštívili například americký spisovatel Mark Twain, skladatel Bedřich Smetana, císař František I. či dcera prezidenta Tomáše Garrique Masaryka. Zámek Loučeň se ale ve své historii spojuje především s českou větví rodiny Thurn-Taxis, proslulou poštovnictvím po celé Evropě.

Poslední majitelem zámku byl kníže Alexander, jehož vášeň k cestování a chovu koní potvrzuje i řada exponátů. Jeho syn Erich naopak holdoval jinému sportu. Po návratu ze studií v anglickém městě Cambridge založil v Loučeni první český fotbalový klub, který sehrál svůj první zápas v roce 1893 s německou Regattou.

Zámek Loučeň je celoevropský unikát v počtu labyrintů a bludišť, v zámeckém parku jich najdete 11

O dalších zajímavostech ze života rodu Thurn-Taxis se dozvíte od komorníka Otty Boudy, provádějícího po komnatách loučenského zámku. Prohlídky se konají v listopadu a prosinci od 10 do 17 hodin, a to během víkendů, svátků a prázdnin.



Svatomartinské posvícení a retro prohlídky

Pokud se Vám na zámku zalíbí, neváhejte s další návštěvou, bohatý program připravila Loučeň až do konce roku. Po Svatohubertských slavnostech si zde vaše mlsné jazýčky určitě neodpočinou, 8. listopadu začíná Svatomartinské posvícení. Na loučenský zámek dorazí svatý Martin na bílém koni a požehná mladému vínu.

A co by to bylo za posvícení bez tradiční husy? Tu budete moci ochutnat s řadou dalších dobrot v zámeckých restauracích. Nejmenší návštěvníci se můžou zapojit do pátrání po svatém Martinovi a o zábavu se postarají šermíři a sokolníci. Nebo chcete raději svým ratolestem přiblížit nelehkou dobu před sametovou revolucí? Vydejte se 15. a 17. listopadu na retroprohlídky, kdy zámek Loučeň zaplní pionýři s červenými šátky, céčka či výrobky z Tuzexu.