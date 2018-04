Mys Dobré naděje láká svou atmosférou

15:44 , aktualizováno 15:44

Je to vlastně obyčejná skála, která se nejprve prudce, a pak už jen pozvala svažuje do moře. Vlny tu jsou možná vyšší, než jinde, ale na první pohled jde o "obyčejný" kus pobřeží. Přesto tento výběžek, vystrčený do temných mořských hlubin láká tisíce a tisíce turistů.