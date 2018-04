My Son: dávné duchovní centrum Vietnamu oslavovalo i erotické symboly

Odkud do My Son Výlet do My Son vám jsou schopny zorganizovat snad všechny turistické agentury kdekoliv ve Vietnamu. Nejjednodušší (a asi i nejlevnější) je ale dostat se po vlastní ose do města Hoi An, jednoho z hlavních turistických center ve středním Vietnamu. Jednodenní výlet do My Son se zde dá pořídit za zhruba 5 dolarů, můžete si vybrat i to, zda vás zpět do Hoi An dopraví autobusem nebo lodí. Samotná prohlídka údolí My Son vám nezabere ani dvě hodiny, pro běžné turisty jsou totiž přístupné jen některé lokality. Muzeum věnované čamské říši pak můžete navštívit ve městě Danang, které leží asi 30 kilometrů severně od Hoi An.