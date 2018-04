Muzikanti z království se sejdou v Rožnově

Do organizace se zapojilo jednak město Frenštát a jednak agentura Namaste známá z aktivit kolem Valašského království. Neoficiálně začne přehlídka už v pátek hudebními pozvánkami muzikantů v místních restauracích.

Prvním oficiálním programem bude až dopolední sobotní vystoupení na náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm od 10 hodin. V krátkých vstupech se místnímu publiku představí všech dvanáct kapel, které budou od 14 hodin koncertovat v sále místního kina.

Diváci přehlídky tak budou mít možnost zorientovat se a vybrat si tu muziku, kterou by chtěli slyšet. Divácké hlasy pak rozhodnou o nejsympatičtější muzice Valašského království.

Vítěz divácké ankety dostane na památku sošku pohanského boha Radegasta, jehož monumentální originál vévodí vstupní hale frenštátské radnice. Udílení cen bude v Městském kulturním středisku pokračovat od 20 h besedou u cimbálu se všemi účastníky setkání.

S Komárkem mezi Derviši

S islámskou mystikou seznámí posluchače přednáška profesora Stanislava Komárka, vedoucího katedry dějin přírodních věd na UK v Praze. Zájemci mohou vyslechnout vyprávění nazvané Mí přátelé Derviši v pátek od 17 hodin v přednáškovém sále Muzea jihovýchodní Moravy.

Italský zpěvák vystoupí ve Vsetíně

V pátek 4. května v 18.00 hodin vystoupí v Domě kultury ve Vsetíně italský skladatel, zpěvák a kytarista Albino Montisci. Svým koncertním vystoupením ve Vsetíně navazuje na předloňský koncert Adriana Snella. I když je jméno Albino Montisci v zemích střední a východní Evropy poměrně málo známé, patří tento umělec ke špičce evropské křesťanské hudby. Montisci ve Vsetíně představí své nové album Semplicemente Lode. Doplní ho šestičlenná skupina a doprovodné zpěvačky. Při koncertu budou promítány české překlady písní. Děti do dvanácti let mají vstup zdarma.

Otevření druhého strážního hradu Valašského království

V sobotu 5. května bude hrad Brumov slavnostním výstřelem z děl a předáním dekretu jmenován Strážním a hraničním hradem Valašského království. Tento statut získá zejména díky své výhodné zeměpisné poloze. V prostorách hradu bude zároveň otevřena vůbec první výstava o historii i současnosti Valašského království, která vás provede více jak čtyřmi lety svého působení. Návštěvníci budou moci shlédnout i stálou expozici o dávné historii hradu, fotografie historických památek města Brumov – Bylnice i zajímavosti z CHKO Bílé Karpaty. Pro diváky je připraven šachový turnaj “Hradní věž”, kterého se může zúčastnit mládež do 18 let. Netradiční živé šachy budou odění pěšáci do valašských krojů a ostatní figury dle svých funkcí. O takzvané “vyhození” či odvlečení z osmimetrového šachového pole se postará mistr kat. Na své si přijdou i milovníci divadla, historického šermu či obdivovatelé uměleckých řemesel.