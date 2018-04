Muzikanti a diváci pojedou Okolo Třeboně

"První, kdo narušil původní folkové zaměření, byl Vladimír Mišík," vzpomíná zakladatel festivalu Pavel Barnáš ze skupiny Cimbal Classic. V Třeboni chce mít spíš komornější hudbu a na žánrové zařazeni se příliš neohlíží.

"Jde nám hlavně o to, aby to byla chytrá a dobrá muzika. Nemusí být za každou cenu komerčně úspěšná, " objasňuje hlediska, podle kterých už deset let sestavuje program. Koncerty začínají každý den vpodvečer a trvají do noci, ale přes den se návštěvníci festivalu mohou uchýlit buď k rybníku Svět, nebo se vydat po okolí, třeba i na kole. Na čtyřdenní hudební akci nebudou ani letos chybět divadelní soubory. Kromě Divadla Járy Cimrmana, které v Třeboni tradičně završuje svou sezonu, pořadatelé letos pozvali ještě Divadlo v PYTLI s představením Archa Noemova. Hudební program doplňují ještě dvě akce. V sobotu odpoledne se bude konat na náměstí happening, při kterém se mimo jiné ukáže, odkud kdo přijel. A vyznavači cestováni na kole se budou moci vydat s muzikanty okolo Třeboně. "Loni jsme cyklistický výlet pořádali poprvé a spolu s Nezmary se na něm sešlo tolik lidí, že jsme to vůbec nečekali, vzpomíná Barnáš. Na návštěvníky, kteří chtějí v Třeboni přenocovat, bude opět čekat zvláštní tábořiště.