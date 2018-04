Překonání Zdi smrti. Německé muzeum připomíná železnou oponu ČSSR

Může se hodit Jak se tam dostat

Jediná rozumná doprava do odlehlého Mödlareuthu je autem nebo na kole. Obec leží v klínu německých dálnic č. 9 a 72, asi 50 kilometrů severozápadně od Aše. Například z Karlových Varů sem dojedete automobilem za hodinu a půl. Muzeum

Vstupné do muzea stojí tři eura a zahrnuje venkovní expozice, výstavu i videoprojekci. Otevřeno je denně od 9 do 18 hodin, v zimě do 17 hodin), mimo otevírací dobu je venkovní expozice volně přístupná. Více informací: http://moedlareuth.de Co vidět v okolí:

- Drei-Freistaaten-Stein (5 km) - kamenný památník označuje místo styku historických hranic Bavorska, Durynska a Saska - Přehrada Bleilochtalsperre (25 km) - rekreační vodní nádrž na řece Saale z 30. let 20. století, dlouhá 28 kilometrů - Hof (20 km) - historické město v severním Bavorsku. Tip na knihu

Gordon L. Rottmann: Berlínská zeď a vnitroněmecká hranice 1961–89. Vydala Grada Publishing v roce 2009, 64 stran.