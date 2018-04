Muzeum v Kovářské: unikátní exponáty z největší letecké bitvy u nás

Unikátní muzeum

Letecký masakr Spojenců nad Schmiedebergem, jak se dříve Kovářská jmenovala, se stal dne 11. září 1944. O 53 let později, v roce 1997, se v obci otevřelo unikátní muzeum.

Můžete si tu prohlédnout zejména trosky a zbytky letadel, ale jsou tu i uniformy, autentické dokumenty a výstroj letců obou stran. V budově jsou vystavené desítky zajímavých dobových fotografií, spousta válečného materiálu, zbytky zbraní i osobních věcí letců včetně map, znázorňujících spojenecké údery proti strategickým cílům v Evropě.

Mezi dokumenty najdete poutavé výpovědi letců o bitvách, které svedli. A některé fotografie tu mají svou premiéru. Muzeu je věnovali pamětníci a přímí účastníci bitev nebo rodiny padlých letců. Součástí expozice je i dokumentace o konci války, včetně zastoupení posledních letců RAF, USAAF, Luftwaffe a sovětského letectva, padlých nad územím Československé republiky na jaře 1945.

Zásluhu na vybudování muzea má parta nadšenců a zájemců o leteckou vojenskou historii, která exponáty vykopala, posbírala a získala od veteránů nebo jejich pozůstalých. Letecko-historická skupina Kovářská, Slet Plzeň a obec Kovářská nejenže zajistily vybudování muzea, postavení památníku, ale každoročně pořádají i výjimečná setkání bývalých protivníků.

OKÉNKO DO HISTORIE aneb Letecká válka za zničení průmyslu

Jak vlastně k masakru Spojenců nad Krušnohořím došlo? Spojenci ve válce razili teorii, že zničením průmyslové výroby srazí Němce na kolena. Třetí říše totiž byla odkázána na dovoz surovin, zejména ropy, proto Američané útočili na ropná pole v rumunské Ploesti. Němci si ale dokázali poradit a začali s výrobou syntetických paliv z uhlí. Podobně připravovali i kaučuk. Jedno z velkých zařízení bylo i v Záluží u Mostu, dnes Unipetrol RPA (Most = tehdy německy Brüx).

Spojenci zorganizovali obrovskou misi. Rafinerii dostala za úkol vyřadit 100. bombardovací skupina, zvaná Bloody Hundredth, Krvavá stovka, patřící 13. wingu 3. bombardovací divize 8. letecké armády USA, (strategickým cílem byl Ruhland). Na misi nad Německo letělo 1131 bombardérů a 440 stíhaček jako krytí. Cílem létajících pevností byla řada cílů v Říši, např. Merseburg, Ruhland, Böhlen, Fuldu, Eisenach, Chemnitz, ale i protektorátní továrna v Záluží u Mostu. Na Záluží zamířila 350. squadrona, obří stroje chránilo 275 stíhaček P-51 Mustang.

Němci ale měli dobrou výstražnou službu, takže o přilétajícím nepříteli věděli. Na polních letištích u Cottbusu nachystali stíhačky Fw 190A-8/R2 a Messerschmitt Bf 109G-6 a G-14 z JG 4, což byla jednotka zformovaná pro boj s létajícími pevnostmi

Místnost s nálezy a fotodokumentací, v pozadí model létající pevnosti B-17 Zrezivělé zbytky 12.7mm kulometu B-17

Počíhali se na ně

Němci se většinou na nepřítele vrhali z převýšení a střemhlav, ale nepřítele měli při vysoké rychlosti v zaměřovači jen krátce. Útočili ve velkých skupinách 50-150 strojů, s přibližujícím koncem války ale bylo stíhaček stále méně. Při bitvě nad Krušnohořím tomu bylo jinak, na nepřítele zaútočili ještě před svržením nákladu. Fw se přiblížily zezadu, byť v tomto prostoru měly létající pevnosti velkou palebnou sílu. Stíhačky se musely přiblížit a zblízka zahájit palbu.

Útok, jehož cílem bylo skupinu amerických strojů rozdělit, se zdařil. Během několika minut - mezi 12.05 a 12.21 byla 350. squadrona zdecimovaná, Němcům se podařilo sestřelit třináct strojů a další vážně poškodit. Z toho v oblasti Kovářské byly čtyři, další dva havarovaly také na našem území, zbylé stroje nedaleko hranic.

Jedna z částí letounu B-17 42-102657 "Boss Lady“ spadla na střechu místní školy. Sestřeleno bylo i mnoho německých stíhaček.

Mustangy pomstily kamarády

Po masakru nad Krušnohořím se zbytek formace soustředil k náletu na další cíle, to se již objevily doprovodné mustangy a začal lov na focke wulfy. Několik jich sundali palubní střelci B-17, na skóre kolem 40 strojů to dotáhli piloti stíhaček.

Po akci se Němci vydali na „lov“ zajatců. Letce, ukrývající se v lesích, zajali a shromáždili do transportu do výslechového tábora Dulag Luft v Oberuselu, zraněné rozeslali do lazaretů. Někdy fašistům pomáhali v pátrání místní obyvatelé, kteří šli letcům doslova po krku. Onoho 11. září 1944 se tak sice nestalo, ale jindy nebyly lynče sestřelených spojeneckých letců výjimkou.

Muzeum je v prvním patře nenápadné budovy Osobní věci německého stíhače

Výjimečná setkání veteránů

Muzeum v Kovářské ale rozhodně není jen budovou s exponáty zakonzervovanými v minulosti. Zakladatelům muzea se podařil husarský kousek, uspořádali totiž setkání protivníků - jak amerických, tak i německých letců, které se jim povedlo vypátrat. Poprvé se sešli při otevření muzea v roce 1997, akce se ale opakuje dodnes každý rok s bohatým doprovodným programem.

Od některých zúčastněných rodin získalo muzeum řadu osobních věcí pilotů, do Kovářské jezdí i jejich příbuzní. Setkávají se tu i bývalí českoslovenští letci, ale na všech stranách je jich vzhledem k pokročilému věku rok od roku méně. Dávno už vybledla hořkost nepřátelství, teď jsou z nich kamarádi.

V obci je také pomník padlým letcům odhalený k 50. výročí bitvy nad Kovářskou 11. září 1994. Slavnostního aktu se tehdy zúčastnilo 16 bývalých československých válečných letců, pomník odhalili plukovník Alois Šiška a generálmajor František Fajtl.

Podrobnosti o největší letecké bitvě nad českým územím zájemci najdou v brožuře „Černé pondělí nad Krušnohořím“, která je v muzeu ke koupi. Vyšla už ve třech jazykových mutacích v nákladu téměř 20 tisíc výtisků.