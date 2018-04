Muzeum představuje Čínu očima fotografa Tondla

Soubor 40 dokumentárních fotografií Jiřího Tondla, zobrazujících atmosféru hlavního města Číny Pekingu, je ode dneška k vidění ve výstavní síni Městského muzea v Čáslavi. Výstava "Život mezi paláci a chu- tchungi" je odrazem autorova pětiletého pobytu v Číně. Otevřena bude do 14. června. Uvedla to ředitelka muzea Soňa Dedíková. "Při přípravě výstavy jsme zvažovali, nemáme-li ji udělat v černobílé verzi, která by podtrhla dokumentárnost sdělení," dodala. Nakonec se ale rozhodli pro barevnou, divácky přitažlivější verzi, přestože Peking s výjimkou "vyšňořených" paláců a nových mrakodrapů barvami příliš neoplývá.