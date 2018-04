Muzeum motocyklů se přestěhuje do malé solnice

Dvouletá rekonstrukce malé solnice, která stála čtyři miliony korun, skončila letos na jaře. Po opravě vznikla v přízemí historického domu výstavní síň a další prostory jsou v prvním patře. "Bývalí radní nechali v přízemí udělat výstavní síň, protože o ni měl zájem keramik Miroslav Páral z Českého Krumlova, který tam chtěl představovat český keramický design. Ze smlouvy sice nakonec sešlo, ale přízemí už se dá využívat jen jako výstavní prostor," připomněl radní Rudolf Vodička.

Na pronájem solnice vypsali radní výběrové řízení už letos na jaře, tehdy se do něj přihlásilo několik zájemců. Mezi nimi byla například i Asociace jihočeských výtvarníků, která tu chtěla provozovat vlastní výstavní síň. V patře si pak chtěli členové spolku vytvořit zázemí pro svou činnost, protože od poloviny devadesátých let, kdy přišli o Dům umění na náměstí, nemají žádné vlastní prostory. Radním se ale žádný z návrhů nelíbil, a vypsali proto nové výběrové řízení, do kterého se přihlásil už jen jeden zájemce.

Návrh zřídit v objektu expozici motocyklů byl jediný, který dostali na stůl. "Rozhodně jsme ale tenhle nápad nevybrali jen proto, že se nikdo jiný nepřihlásil," zdůraznil Vodička. Majitel sbírky motocyklů, který své muzeum dosud provozuje v soukromém objektu v Schneiderově ulici, se obrátil na městský úřad s žádostí, jestli by mu nemohl pronajmout některý z vlastních prostor blíž centru města. "Malá solnice myslím není špatné řešení. A motocyklové muzeum na oplátku zpestří nabídku v centru města, protože galerií je tady už dostatek. Sám jsem byl překvapený, kolik lidí se přišlo do muzea podívat, přestože ho museli hledat vlastně na okraji města," dodává radní, který se domnívá, že o expozici budou mít zájem jak obyvatelé Budějovic, tak turisté.

Základ expozice tvoří vlastní sbírka majitele, ale přispěli do ní i sběratelé z budějovického Veteran clubu, z Prahy i Ostravy. Součástí výstavy jsou i velocipédy, koloběžky, auta a oděvní doplňky, které k výbavě motocyklisty nezbytně patřily. Ojedinělá jihočeská expozice má spoustu rarit. Její součástí je i nejstarší motocykl, který se kdysi objevil na území Rakouska - Uherska, Laurinka z roku 1899, tedy nejstarší exponát v Čechách. Městské kulturní domy získaly do nájmu kromě výstavní místnosti v přízemí i prostory v prvním patře, kde budou provozovat malé bistro a prodejnu upomínkových předmětů.