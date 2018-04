Muzeum lodi Fram

Něco na tom asi bude, když přežila tři velké polární výpravy. Byla zkonstruována v roce 1892 a podnět ke stavbě dal mladý norský polárník Fridtjof Nansen. Nansen věřil v existenci silného mořského proudu, který by jeho výpravě mohl pomoci při dobytí Severního pólu. Chtěl nechat loď zamrznout v ledu a unášet proudem. Na svou stranu získal norskou vládu i vlivné podnikatele.

Na stavbě lodi si dal velmi záležet. Při konstrukci zvolili s architektem krátký trup, aby mohla loď snáze manévrovat a byla odolnější vůči tlaku ledových ker. Zajímavostí je, že Fram byla vybavena generátorem na výrobu elektrického proudu. Na začátku června 1893 loď vyplula z přístavu Kristianie. Tak se dříve jmenovalo dnešní Oslo. V září výprava dorazila k Novosibiřským ostrovům. Loď byla připoutána k ledovému kotli a unášena na severozápad.

V roce 1895 na 84. stupni severní šířky Nansen Fram opustil a pokusil se dosáhnout pólu pěšky. Loď pod vedením kapitána Sverdrupa pokračovala v driftování. Nansenovi ale v dobytí severního pólu zabránilo počasí. Dorazil k Zemi Františka Josefa a loď Windward ho dovezla zpět do Norska. Loď Fram dorazila několik týdnů po Nansenovi. Jejich cesta trvala 1041 dní a během této doby se posádce podařilo nashromáždit plno cenných poznatků.



Druhou výpravu lodi Fram, která se uskutečnila v letech 1898-1902, vedl kapitán Otto Sverdrup. Loď vyplula z Norska, obeplula Grónsko a dorazila k Ostrovům královny Alžběty. Vracela se zpět Baffinovým mořem a Atlantským oceánem na Skandinávský poloostrov. Poslední výpravu na lodi Fram vedl Roald Amundsen. Cesta se uskutečnila v letech 1910-1912. Tentokrát loď mířila na Jižní pól. Proplula Atlantským a Tichým oceánem do Rossova moře. Pak se Amundsen se čtyřmi průvodci a psím spřežením vydal k Jižnímu pólu. Dobyl ho v roce 1911 a o čtyři týdny tak předstihl R.F. Scotta. Loď se poté vydala na cestu zpět, kolem Falklandských ostrovů, se zastávkou v Buenos Aires.



Expozice v muzeu mapuje celou historii lodi Fram. Můžete si prohlédnout dobové fotografie a listiny, nejrůznější dokumenty včetně autentických deníků. Každá z výprav je tu velmi podrobně popsána, Nansenovi a Amundsenovi je věnováno také hodně místa. Expozici doplňují zvířata typická pro polární oblasti.

Nejzajímavější částí je ale samozřejmě Fram. Loď je zde vystavena v původní podobě, nebyla nijak upravována. Muzeum bylo slavnostně otevřeno v roce 1936 a zasloužil se o to především Otto Sverdrup. Ještě před druhou světovou válkou byly na jeho popud zahájeny práce, které dokázaly uchovat Fram jako muzeum.



Návštěvník si může loď projít celou, od kapitánského můstku až do podpalubí. Uvnitř je autentické vybavení – jídelna, pokojíky, kuchyň. K vidění je také oblečení, které polárníci používali, jejich osobní věci atd. Asi vám to nedá a loď si projdete několikrát. Alespoň na chvíli se tak ocitnete v úplně jiném, dobrodružném, světě. Možná budete mít problémy s fotografováním – loď je totiž dlouhá 39 m a široká 11 metrů. Do vzpomínek se vám ale určitě vejde…