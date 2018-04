Městečko Kouřim, to není jen Muzeum lidových staveb. Cestou do skanzenu se návštěvníci mohou zastavit i ve zdejší radnici pocházející ze 14. století, v níž sídlí Muzeum Kouřimska. Budova radnice prošla mnoha přestavbami, dodnes však není prozkoumáno její podzemí. Ve sklepích vyúsťují tajemné a záhadné chodby, které kdysi propojovaly měšťanské domy na náměstí. Stálé expozice návštěvníky seznámí s dějinami Kouřimska od pravěku přes slovanské osídlení až ke středověku, kdy Kouřim patřila mezi významná sídla království. Nejnovější expozici, věnovanou pravěku regionu, vytvořili pracovníci muzea poněkud netradičně. Vtahují návštěvníka do děje, pozvou ho k posezení v chýši nefalšovaného Kelta. Dětem umožní zahrát si na archeology, poznat vrstvení zeminy, vykopat a podle pracovních listů časově zařadit nalezený předmět - kopie mincí či skutečné střepy. V muzeu probíhají i výstavy zaměřené na současné výtvarné umění. Muzeum je přístupné od 9 do 16 hodin, vstupné činí symbolických 10 korun.