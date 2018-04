Bez konopí by Kolumbus nikam nedoplul. V Barceloně to vědí nejlépe

V záplavě toho, co je takřka nutné v Barceloně vidět, se může návštěva muzea konopí a všeho, co k němu patří, snadno dostat někam na dno seznamu. Podle mě by to však bylo škoda.

Vchod do muzea lze přitom těžko najít a lehce přehlédnout. Jeho budova je totiž už mimo středověké hradby takzvané Gotické čtvrti, historického srdce Barcelony. V ulici Ample, těsně kopírující barcelonské nábřeží východně od Kolumbova pomníku, jde vlastně o nenápadný domovní portál.

Za ním se však ukrývá budova zajímavá nejen tím, že je v ní muzeum. Palác Normau, jak se tato stavba nazývá, je jedním z architektonických skvostů vyhlášených za národní památku.

A byl i začleněn do Trasy secese, která turisty provádí především po místech spojených s Antonim Gaudím, jehož nejslavnějším dílem je barcelonský chrám Sagrada Família (Svatá rodina). Tento dům však navrhl jiný architekt – Manuel J. Raspall.

A výjimečné je i vlastní muzeum, i když má dvojče – spadá totiž pod společnost, která spravuje i expozice se stejným zaměřením v nizozemském Amsterdamu. Obě muzea byla otevřena v roce 1985.

Název na první pohled nejspíš evokuje představu „doupěte“, kde jsou shromážděny všechny možné předměty připomínající jednu z nejstarších neřestí lidstva.

Ano, i to v něm je – prakticky celá známá historie užívání hašiše a marihuany, artefakty a dokumenty vztahující se mimo jiné k umělcům, kteří se netajili tím, že jim drogy pomohly při tvorbě – od francouzského romanopisce Honoré de Balzaka až například po Allena Ginsberga či Boba Marleyho. Z mého pohledu však minimálně stejnou část prostor zabírají předměty a informace, které se vztahují k jiným a často opomíjeným kvalitám konopí.

Kolumbus by bez něj nedoplul

Například k tomu, jakou roli sehrálo konopí v námořnictví. Bylo hned po dřevu druhou nejpoužívanější surovinou při výrobě lodí. Na jednom z nástěnných obrazů je vyobrazena Santa María, jedna z objevitelských lodí Kryštofa Kolumba, a šipky na obrazu míří tam, kde všude na ní tehdy bylo přítomno konopí. Byly z něj vyrobeny vlajky, plachty a lana. Konopí ve spojení s dehtem zároveň tvořilo nejpoužívanější materiál k utěsnění lodí – žádná jiná přírodní hmota nedokázala lépe odolávat vlnám a působení slané mořské vody.

A v podpalubí byly v té době takřka nezbytné dostatečné zásoby konopných semen. Nejen kvůli jejich mimořádně velké výživné hodnotě, ale kvůli tomu, aby si na neznámých územích mohla posádka vypěstovat nové plodiny a opravit s jejich pomocí lodě.

A tím seznam zdaleka nekončí. Také obleky námořníků byly zpravidla z odolného konopného plátna, lodní lampy svítily na olej z konopných semen a v noci si mořští vlci pod světlem těchto lamp předčítali z Bible, rovněž vytištěné na voduodpuzujícím konopném papíře. A zlé jazyky některých historiků dodávají, že bez užívání povzbuzujících látek z konopí by tehdy spousta lodí nedoplula.

Hodně místa v muzeu zabírá i současné průmyslové využití konopí – tedy hlavně toho technického, v němž jsou psychoaktivní látky v mizivém množství. Dnes obsahuje konopí na 50 000 výrobků v odvětvích od automobilového průmyslu až po kosmetické firmy.

Největší budoucnost si však dnes od konopí slibuje lékařství. Jako by se svět pomalu vracel do časů irského vědce Williama O’Shaughnessyho, který v 2. polovině 19. století představil jako první v Evropě metody léčby s pomocí konopí. Používaly se do té doby v Indii. Později nastalo dlouhé období démonizace rostliny, nyní se však lékařské využití konopí vrací na scénu. Muzeum to komentuje sloganem: Konopí – aspirin 21. století?