Muzeum hostí moravské vltavíny

Na sedm set exponátů pochází zejména z početných moravských nalezišť, například Třebíčska, Znojemska či z okolí Dukovan, ale také z jižních Čech. Západomoravské muzeum v Třebíči, jež soubor kamenů vlastní, zapůjčilo ze svých sbírek také několik vltavínů z Austrálie či Asie a exponátů kamenů ve špercích. Výstava, která potrvá do 13. května, je otevřena v pátek a v sobotu od 9 do 12 hodin, v ostatní dny od třinácti do šestnácti.