Nejšílenější kavárna v Evropě: kosmopornografie a hororoví Vetřelci

Švýcarské městečko Gruyéres, které proslavily především vyzrálé bochníky aromatických sýrů, má v záloze ještě jeden velký návštěvnický trumf. A tím je jediná stálá sbírka obrazů a soch novodobého švýcarského surrealisty, vizionáře a tvůrce biomechaniky Hanse Rudolfa Gigera, kterého proslavila především jeho výtvarná práce pro kultovní film Ridleyho Scotta Vetřelec. Díky němu se z Gigera stala světová umělecká celebrita, jejíž dílo dodnes přitahuje, šokuje a samozřejmě také odpuzuje miliony diváků po celém světě.

Ale pokud znáte pouze filmového Vetřelce, pak je třeba připomenout, že Gigerovy obrazy jsou daleko odvážnější, neboť v nich neexistuje žádné tabu.

"Připraveni na výsadek" - monstra schovaná v nábojích pistole.

Útok na emoce

Mystická, ale současně i značně depresivní atmosféra na vás čeká také v několika místnostech středověkého domu, které jsou plné Gigerových obrazů, plastik a soch vytvořených podle zásad jeho fantastického realismu. Samozřejmě nechybí ani několik vetřelců ve skutečné velikosti.

Ale jak budete procházet Gigerovým muzeem, bude se před vámi rozprostírat stále hlubší, temnější a propracovanější svět útočící na vaše emoce.

A to je právě smyslem Gigerova umění, nenechat nikoho chladným či nezaujatým divákem. Naopak, za každou cenu vás hodlá zatáhnout do svého šíleného světa a vizuálně ohromit, ať už to ve vás vyvolá pozitivní či negativní reakce a emoce.

Noční můry

Kdo je H. R. Giger Giger se narodil v roce 1940 v malém městě Coire v rodině lékárníka. Vystudoval uměleckou školu v Curychu se zaměřením na interiér a industriální design.

Mezinárodně se proslavil po roce 1980, když získal Oscara za výtvarné ztvárnění filmu Vetřelec .

. Giger používá řadu technik, ale nejdůležitější je technika airbrush, v níž vytvořil své nejlepší práce 70. a 80. let. Jeho motivy biomechaniky se ovšem proslavily také jako světově populární inspirace v oblasti tetování, jak o tom svědčí publikace Giger pod vaší kůží.

"Početí a utrpení, sny, noční můry i násilí, strach či smrt. To všechno najdete v Gigerově díle, samozřejmě vyjádřené značně provokativním uměleckým jazykem," vysvětluje místní průvodce, ale za chvíli zjistíte, že zde najdete mnohem víc. Na jeho obrazech totiž můžete odhalit všechny možné úchylky a deviace, od nekrofilie a zoofilie až po znásilňování či močení.

Obrazy jsou sice plné násilí, zneužití a ponížení, přitom však fascinují svou estetickou krásou a vnitřní energií, která s nich doslova tryská. "Giger ukazuje vnitřní svět lidského těla, jeho biologickou architekturu. Maluje jakési vnitřní fyzické krajiny plné erotiky a násilí, v nichž spojuje lidský svět se světem robotů. A díky tomu je považován za tvůrce umělecké biomechaniky," vysvětluje průvodce.

Ježíš na hlavě

V jednom případě dokonce vstoupíte za plentu, kam je povolený vstup jen dospělých a kde najdete jeho značně kontroverzní až pornografické vize.

Za zmínku však stojí i jeho sochy, ať už je to vlak s vagony vezoucími lebky vetřelců či stůl vytvořený z šesti postav ukřižovaného Ježíše Krista, z nichž tři jsou obrácené hlavou vzhůru.

Nejčastějším tématem však je prolínání motivu vetřelce s motivem ženy, která podle našeho průvodce reprezentuje božský a spirituální aspekt malířova světa. A ať už jde o matku či bohyni, vždy má téměř absolutní moc.

Mnoho Gigerových obrazů se zabývá erotikou a sexualitou.

Zákaz fotografií

Podrobná prohlídka muzea vám zabere zhruba hodinu a vyjde na 250 korun (studenti zaplatí 170 korun, děti pak 130, ale minimálně do 15 let to pro ně není příliš vhodné, i když je výstava s výjimkou jedné části věkově přístupná všem).

Počítejte také s tím, že fotit se smí kvůli autorským právům pouze ve vstupní části do muzea. "Pan Giger, který žije v Curychu, má spoustu sporů o autorská práva a tak své věci fotit nenechává," komentuje zákaz místní personál. Pokud vás výstava vyvede z míry, a to se v našem případě stalo jedné asijské mladé ženě, která vyšla ven viditelně otřesená, můžete se jít uklidnit do protější "Allien kavárny", která je postavená také v duchu Vetřelce a kde se fotit naopak smí. Za kafe tu dáte 80 korun.

Přestože je muzeum přístupné i dětem, není to nic pro slabé povahy. Na jedné ze zdí samozřejmě nesmí chybět ani slavný Vetřelec.

Temná katedrála z kostí

Může se hodit Gruyéres leží asi 30 km od historického města Fribourgu.

Muzeum H. R. Gigera má otevřeno od listopadu do března v út-pá jen odpoledne od 13 do 17 hodin, o víkendech pak od 10 do 18 hodin. V sezoně denně od 10 do 18 hodin.

Další informace najdete na www.HRGigerMuseum.com.

Také v kavárně na vás čekají nezapomenutelné zážitky, když třeba u baru sedíte na podivuhodných "biomechanických" židlích, které sice vypadají na první pohled velmi nepohodlně, ale jsou vypolstrované gumou a sedí se v nich velmi příjemně. Celý prostor je vybudovaný v gotickém stylu jako jakási temná jeskyně či katedrála vytvořená z kostí, na stropě tudíž najdete tradiční vetřelecké páteře a na zdech zase děsivé obličeje.

Zatímco muzeum je jen jedno na světě, podobné kavárny jsou ve Švýcarsku dvě, druhou najdete v městečku Chur. Další byla kdysi otevřená v Tokiu, ale už několik let neexistuje.