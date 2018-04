Muzejní noc 2015: spatřete české kulturní poklady v jiném světle

Brněnská muzejní noc

Muzejní noc je kulturní fenomén, který táhne tisíce návštěvníků třeba do jihomoravské metropole. Brněnská muzejní noc oslaví v sobotu 16. května své jedenácté narozeniny.

I letos překvapí celou řadou novinek! To základní se ale nemění: brány muzeí, galerií a mnoha kulturních center v Brně i okolí budou otevřené od 18 hodin až do půlnoci.

Speciální program si užijete zdarma nebo za symbolický poplatek ve všech velkých muzeích a galeriích i na několika nových místech, jakou jsou Zetor Gallery, Muzeum vlakové pošty, Muzeum loutek Divadla Radost, Nová radnice nebo vědecký park Vida!

Do vzdálenějších míst vás pohodlně a bezplatně dopraví autobusy Dopravního podniku města Brna na speciálních muzejně-nočních linkách.

Ostravská muzejní noc

Muzejní noc v Ostravě vypukne v sobotu 13. června v 17 hodin a potrvá do jedné hodiny v noci. Své brány otevře 37 soukromých i státních organizací, z nichž mnohé vás nechají nahlédnout i do svého zákulisí.

Už tradičně se zapojí třeba Ostravské muzeum, Národní divadlo moravskoslezské, Hasičské muzeum města Ostravy, Železniční muzeum, Miniuni – Svět miniatur, Hvězdárna a planetárium, nebo průmyslový areál Dolní Vítkovice.

Kromě nich a mnoha dalších stálic zpestří letošní Muzejní noc i nováčci. Svou činnost představí Lidová konzervatoř a múzická škola Ostrava, návštěvníky nechá vyzkoušet si několik zajímavých uměleckých technik. Celou škálu kreativních aktivit v ateliérech jednotlivých oborů, k tomu přehlídku studentských filmů a na závěr i překvapení nabídne také Střední odborná škola umělecká a gymnázium.

Muzejní noc plná speciálních zážitků přiláká každoročně tisíce návštěvníků

Program chystá i ostravská čajovna Rashmi - tam vás čeká autorské čtení, divadelní improvizace, recitál i dílničky pro děti. Zpřístupněná bude také výstava Magičtí Lucemburkové ve Světě techniky, kde uvidíte věrné kopie proslulé knihovny Václava IV.

Díky rezervačnímu systému odpadá i letos dlouhé čekání ve frontách. Symbol „rezervace“ najdete u aktivit, které je vhodné rezervovat dopředu.

K jednotlivým zúčastněným institucím se můžete i tentokrát zdarma svézt některou ze speciálních autobusových linek.

Pražská muzejní noc

„Horečka muzejní noci“ zachvátí v sobotu 13. června také Prahu. Metropole bude žhnout od 19 hodin a do jedné hodiny po půlnoci.

Muzejní noc patří k vůbec nejnavštěvovanějším akcím v Praze. Přednášky, koncerty, filmové projekce, soutěže i vstupné zdarma přilákají do pražských muzeí a galerií za jedinou noc desítky tisíc lidí.

I letos chystají pestré doprovodné programy třeba Národní muzeum, Národní galerie, Národní technické muzeum, Galerie hl. města Prahy, MeetFactory, Muzeum hl. města Prahy, Muzeum Karla Zemana, Památník národního písemnictví, Židovské muzeum v Praze či Uměleckoprůmyslové muzeum.

Také v hlavním městě vás k jednotlivým institucím pohodlně rozvezou speciální, převážně nízkopodlažní, autobusové linky. Jezdit budou zdarma od 18:30 do 1:15 hodin. Metro bude ze soboty na neděli jezdit o hodinu déle, tedy do jedné hodiny po půlnoci, a záchytná parkoviště P + R budou otevřena do dvou hodin v noci.