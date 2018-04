Škoda Hispano i Stalinův kabriolet. Skvostná nabídka muzeí aut v Česku

Muzeum Škodovky: spousta novinek

V Muzeu Škodovky, které otevírá po velké rekonstrukci, bude k vidění 46 velkých exponátů. Návštěvníci se mohou těšit např. na první kola vyrobená v "Laurince", motocykl Slavia s motorem uprostřed rámu, repliku kabrioletu Voiturette A z roku 1905, Landaulet SG se střechou a dřevěnou karoserií, ale i vojenské sanitky z 1. světové války.

Nechybí zde meziválečné vozy Popular, Rapid, kterým jezdil třeba Karel Čapek, "prezidentský superb" z roku 1934 a mnoho dalších. Třeba ten, který účinkoval ve filmu Upír z Feratu.

Ve vitrínách a na výstavních pultech pak je vystaveno i 500 kusů drobných doplňujících exponátů.

Škoda Muzeum Jen čtyři automobilky na celém světě se mohou pochlubit více než stoletou nepřerušenou výrobní tradicí. Škoda Auto je jednou z nich. Škoda Auto Muzeum vás vtáhne do jejího příběhu, který se od roku 1895 odehrává v Mladé Boleslavi. Otevírací doba: denně 9 až 17 hodin

Vstupné: letos dospělí 25 Kč, děti 12,50 Kč, prohlídka muzea a závodu s českým průvodcem 90/45 Kč, rodinné vstupné 60 Kč

Rok 2013 dospělí 70 Kč, děti 35 Kč, prohlídka muzea a závodu s průvodcem 140/70 Kč, rodinné vstupné 175 Kč, roční vstupenka 280 Kč

Přestavbu muzea v centru Mladé Boleslavi poznáte už na první pohled. Architekti ze stuttgartského ateliéru Jangled Nerves do stavby zakomponovali i historické části továrny.

Nově se muzeum skládá ze tří tematických částí. Ta první se jmenuje Tradice a prezentuje automobilové klenoty z různých epoch. V párech vystavované historické vozy návštěvníkům ujasní vývojové linie.

Druhá část, s názvem Evoluce, provede historií značky Škoda. Vyprávění začíná u zakladatelů podniku Václava Klementa a Václava Laurina, lze nahlédnout i do budoucnosti prostřednictvím takzvaného "Škoda Labu". Chronologicky sestavená řada vozů značky ukazuje nejdůležitější milníky ve vývoji vozů v uplynulých desetiletích. Nechybějí tu ani mediální instalace, filmy a interaktivní tabule pro vysvětlení exponátů.

Třetí část se točí kolem výroby a restaurování s cílem představit Mladou Boleslav jako hlavní výrobní závod. Dozvíte se tu, jak se automobily z dob minulých za pomoci nejmodernějších prostředků restaurují. Čtyři zdvihací plošiny ukazují vozy v různých stadiích restaurování, od "nálezu ze stodoly" až po nablýskaný klenot. Oblast doplňují exponáty na ponku, ale i velkoplošné nástěnky, alba k prolistování a projekce. Jak probíhá dnešní výroba, lze zažít v panoramatickém kině.

V novém muzeu Škody lze obdivovat skoro všechny vozy, které se tu kdy vyráběly.

"Každý si něco najde. Jak ti, kdo chtějí vidět jen automobily, tak ti, kteří jdou hlouběji po informacích či příbězích," říká Margit Adamová Černá, vedoucí muzea Škoda. Pokud se sem vypravíte do konce roku, ušetříte. Například dospělí letos zaplatí 25 Kč, příští rok to bude 70 Kč.

Organizované skupiny se mohou podívat i do provozu továrny, prohlídka je určená návštěvníkům od 12 let. Vydat se můžete i do depozitáře v Žerčicích. V muzeu se konají i prohlídky pro nevidomé.

Olomouc: stovky veteránů

Na předválečné období, kdy český automobilový průmysl zažíval největší úspěchy, se zaměřuje Veteran Arena v Olomouci. K vidění jsou tu značky Wikov, Tatra, Praga, Aero, Z, Škoda, Laurin & Klement, JAWA či ČZ.

Celkem tu mají asi sto automobilů a třicet historických motorek a další exponáty jako motory či benzinové stojany. Nechybějí slavná auta Praga Picollo, Škoda Popular 1100 či Aero Minor. Obdivovat zde můžete i další technické exponáty, například 400 historických telefonů.

Otevírací doba: so-ne 10-17, otevřeno od prosince do konce března.

Vstupné: dospělí 149 Kč; důchodci nad 60 let, držitelé ISIC, žáci a studenti 95 Kč; rodina 290 Kč. ZTP a ZTP/P zdarma

Kopřivnice: za historií slavné Tatry

Kabriolet, v němž se Stalin bál, modely T 613 či T 700 využívané komunistickými papaláši, obytná tatrovka 815 GTC (Grand Turist Caravan) a vozy, které zdolaly Paříž-Dakar. Šedesát historických aut lze vidět v kopřivnickém muzeu Tatra. Výstavu doplňují podvozky, motory a modely, designérské návrhy, sportovní trofeje, dobové fotografie a rarity.

Obdivovat můžete zavěšený akrobatický dvouplošník Tatra 131 a kolekce leteckých motorů, je tu i železniční motorová drezína z roku 1936 či rychlíkový motorový vagon Slovenská strela.

Otevírací doba: út-ne 9-16

Vstupné: dospělí 110 Kč; důchodci, děti do 15 let, studenti, ZTP 70 Kč; ZTP+P zdarma

Lány: sportovní auta

Muzeum aut v Lánech ve Středočeském kraji vystavuje sportovní vozy a může se pochlubit téměř stovkou exponátů závodních a sportovních vozů od 20. let minulého století až po současnost. Mezi nejstarší patří Ford T, který byl vyroben v roce 1914. K vidění jsou také modernější okruhové a soutěžní speciály.

Lákadlem jsou i formulové vozy, se kterými startoval závodník Tomáš Enge, nebo F1 stáje Prost a F1 stáje Jordan. Všechny vystavené vozy jsou provozuschopné.

Otevírací doba: listopad až březen stř, so, ne 10-16

Vstupné: dospělí 70 Kč; senioři, děti 6 až 15 let 50 Kč; rodina (2+2) 170 Kč, ZTP 30 Kč

Praha: Národní technické muzeum

Toto muzeum vystavuje exponáty napříč obory, ale i sem se můžete vypravit za historií dopravy. K vidění tu jsou první automobily poháněné spalovacím i parním motorem. Uvidíte například NW President z roku 1898, první u nás vyrobený vůz či Tatru 80 z roku 1935 užívanou T. G. Masarykem.

Zajímavá je i vývojová řada motocyklů od konce 19. století do současnosti či ukázky železniční techniky.

Přehlédnout nesmíte ani letadla zavěšená od stropu počínaje košem plynového balonu až po Kašparův letoun, s nímž vykonal dálkový přelet. Nechybí tu ani železniční a hasičská technika.

Otevírací doba: út-pá 9-17.30; víkend 10-18

Vstupné: dospělí 170 Kč, děti 6-15 let, senioři nad 65 let 90 Kč, rodina 370 Kč

Zbuzany: za dávno zapomenutou slávou vozů Praga

Třetí největší značkovou sbírku na světě můžete obdivovat ve Zbuzanech u Prahy. Věnuje se výrobkům slavné automobilky Praga. Jde o soukromou sbírku více než 70 automobilů a jiných dopravních prostředků z let 1908-1989. Kromě osobních aut tu jsou i nákladní vozy, motocykly, autobusy, traktory či silniční stroje.

Sbírku doplňují dokumenty, technická dokumentace jako třeba výrobní výkresy, katalogy náhradních dílů, odborné a populární časopisy. Nechybějí ani filmové dokumenty.

Otevírací doba: út, čt-ne 10-17

Vstupné: dospělí 80 Kč, děti 40 Kč

Přerov nad Labem: Muzeum Moto & Velo

Sedmdesát jízdních kol a šedesát motocyklů českých i zahraničních značek s řadou unikátů je možné vidět v soukromém muzeu v Přerově nad Labem.

Mají tu spoustu technických zajímavostí: například kolo Slavia No. 001, první exemplář, jejž v Čechách vyrobila v roce 1895 firma Laurin & Klement v Mladé Boleslavi, ale i ucelenou sbírku předválečných motocyklů České zbrojovky.

Opravdovým unikátem je motocykl Laurin & Klement - model L80 z roku 1905 s postranním vozíkem v původním zachovalém stavu.

Nechybějí ani dobové doplňky jako zvonky, výrobní štítky a zámky.