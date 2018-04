Chtěl si vyměnit sedadlo s matkou dítěte. Vyhodili ho za to z letadla

Patálie novináře a cestovatele Kevina Richberga začaly krátce po nástupu do letadla nízkonákladové společnosti JetBlue z New Yorku do Bogoty v Kolumbii. Usadil se na své místo 14F, přičemž zjistil, že vedle něho na sedadle 14E sedí čtyřleté vzteklé dítě, které se pohupuje, kope a mlátí kolem sebe pěstičkami.

Redaktora překvapilo, že vedle nezvladatelného dítěte na místě 14D seděla cizí žena. Brzy nato však přišla letuška a ženu požádala, zda by si mohla vyměnit s matkou dítěte, která seděla o několik řad vpředu. Když matka přišla, novinář ji zdvořile poprosil, zda by si s ním i ona vyměnila místo tak, že by on neseděl vedle dítěte, protože by rád spal a chlapec by ho během osmihodinového letu nejspíš hodně rušil. Žena okamžitě a dost hrubě jeho žádost odmítla.

Kevin Richberg zkusil svoji žádost zopakovat a v klidu jí vysvětlit, o co mu jde. "Je autista! Dala jsem mu prášek, bude v pořádku," odsekla matka dítěte a odmítla si s ním místo vyměnit. "Až mě polekalo, jak moc rozhněvaně na mě matka zareagovala, a byl to proto buď šokovaný výraz na mé tváři nebo rozzlobená matka, co zaujalo letušku, která se nás přišla zeptat, co se děje," vylíčil Kevin Richberg situaci pro Huffington Post s tím, že se letušce snažil vysvětlit, o co mu jde.

Letuška odběhla a vzápětí s sebou přivedla odbavovacího agenta. "Je tu nějaký problém?" zeptal se agent. Redaktor se počtvrté snažil vysvětlit svoji prosbu. "Tato žena si zaplatila tohle sedadlo!" prohlásil v reakci na to agent. "Já jsem zaplatil za svoje," řekl prý na to redaktor. Agent se nabídl, že by se mu pokusil najít nějaké jiné sedadlo. To ale Kevin Richberg, když se rozhlédl po přeplněném letadle a napadlo ho, že by mohl dopadnout třeba ještě hůř než nyní, odmítl se slovy: "Ne, to není nutné."

Chvíli poté byl vyvedený z letadla se svým příručním zavazadlem se zdůvodněním, že představuje riziko letu a byl mu nabídnut stejný let o den později.

Podpora na sociálních sítích a zákaz dětí v letadlech

Novinář si nakonec koupil letenku u letecké společnosti Delta a o dvě hodiny později seděl v letadle do Bogoty. Na jednání posádky si později opakovaně stěžoval u letecké společnosti JetBlue, která mu odepsala, že sedadla vyměňují na palubě jen výjimečně jako zdvořilostní gesto zákazníkům a že posádka má právo nedovolit absolvovat let komukoli, kdo podle nich může představovat ohrožení letu.

Kevin Richberg zveřejnil svůj příběh v deníku Huffington Post a na Twitteru, kde ho podpořila spousta lidí. Jeho výpověď není možné si ověřit, takže lze těžko říci, zda incident opravdu proběhl přesně tak, jak ho popisuje. Pokud se to odehrálo podle jeho slov, tak reakce posádky JetBlue byla přehnaná, shodují se čtenáři jeho příběhu.

Ve snaze zabránit podobným incidentům a hádkám začaly některé letecké společnosti, jako např. Malaysia Airlines a Air Asia, zavádět některé sekce v letadle bez dětí. (Čtěte "Psst, tady je ticho! Další aerolinka zakázala děti v ekonomické třídě").

Obtěžovaly nebo rušily vás někdy v letadle cizí děti?