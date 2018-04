Může se hodit

Určitě historickou čtvrť Maskatu a přístav.V sousedním městě Mutra výstavné nábřeží, rybí trh a súk (tržiště), které je podle některých prů vodců nejhezčí v celém P erské m zálivu (o tom by se však dalo velmi snadno pochybovat, súk je příliš moderní). Je určitě dobré podívat se do bývalé metropole Nizvy, oázy uprostřed pouště asi sto kilometrů od Maskatu. Je-li čas a peníze, není od věci výlet do jiného světa, na poloostrov Musandam střežící vstup do Perského zálivu, který byl donedávna zcela zapovězen.Hlavními specialisty na Omán jsou Aviareps (02/24237473) a Gulf Air (02/22242858), zkušenosti mají rovněž Asiana Global Travel Service (02/311 87 71), Nemo Selecta (02/24235708) a Condor Air Travel Service (02/22232225). Průměrná letenka vyjde na 15 000 při odletu z Prahy.Doporučuje se však i cestovat prostřednictvím cestovní kanceláře.Přímou zkušenost mají CK Concorde International (02/21615191), Monoi Travel Agency (02/20514567), a Dušek Tours (02/24236808). Týdenní pobyt lze pořídit již od 25 000 korun. Do Ománu si lze rovněž odskočit během pobytu v Emirátech: autem trvá cesta po skvělé dálnici tři, čtyři hodiny.Přestože je Omán moderní, lpí na tradicích a svých hodnotách. Průvodci nedoporučují šortky, u žen mini a odhalená ramena. F aktem však je, že toto oblečení u místních nikdy nevyvolávalo nevoli. Zakázáno je sbírat mušle, korály, želví vejce a langusty.Zapomeňte na harpuny: rybařit se smí jen s prutem.Klasickým suvenýrem ze země kadidla je samozřejmě kadidlo.Nejnápadnějším suvenýrem je ale chandžar, zahnu tá postříbřená dýka. Může stát podle kvality 800, 1500 až nekonečně výš korun. Koupit lze i stříbrné šperky.Za stovku si můžete taky koupit tolar z doby Marie Terezie - ománští mincovníci si jej kdysi dávno stejně jako Američané vzali za vzor, okopírovali jej i s datem 1780 bez ohledu na to, kdy mince byla v Ománu vyražena.